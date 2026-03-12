Diario de León

Elecciones 15-M

UPL defiende la creación del parque agroalimentario del Bierzo

Los leonesistas piden un nuevo polígono industrial en Bembibre

Gallego visitó este jueves Bembibre.

Gallego visitó este jueves Bembibre.dl

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La candidata de UPL a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, defiende que «se ejecute la creación del Parque Agroalimentario en El Bierzo como referente para el desarrollo del sector y elemento clave para el futuro de la comarca». Así se refirió este jueves durante su visita a Bembibre, donde reafirmó el compromiso de la formación leonesista con la comarca de El Bierzo y ahondó en «la necesidad de poner en marcha diferentes políticas dirigidas a su impulso y desarrollo». Aprovechando su visita a la capital de El Bierzo Alto incidió en la intención de UPL de «demandar a la Junta para que cree un nuevo polígono industrial de su titularidad para Bembibre».

Gallego remarcó que «siempre encontrarán a la formación leonesista en la defensa de nuestros productos autóctonos» con el objetivo de «evitar que se den casos como la apropiación de uvas autóctonas como la godello del Bierzo o la bruñal de Las Arribes por una DO como Rueda de donde no son propias». «A ello deben sumarse planes concretos para la creación de industria y empleo en zonas desindustrializadas de El Bierzo y Laciana y, otros más concretos, para la generación de trabajo y empresas en las cuencas mineras de Laciana, Fabero, Toreno o Páramo del Sil», reseñó. La candidata leonesista no dudó en evidenciar que «para que cese la pérdida de población se requieren mejores servicios públicos e infraestructuras para una comarca que tiene muchas potencialidades».

tracking