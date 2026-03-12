UPL defiende la creación del parque agroalimentario del Bierzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La candidata de UPL a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, defiende que «se ejecute la creación del Parque Agroalimentario en El Bierzo como referente para el desarrollo del sector y elemento clave para el futuro de la comarca». Así se refirió este jueves durante su visita a Bembibre, donde reafirmó el compromiso de la formación leonesista con la comarca de El Bierzo y ahondó en «la necesidad de poner en marcha diferentes políticas dirigidas a su impulso y desarrollo». Aprovechando su visita a la capital de El Bierzo Alto incidió en la intención de UPL de «demandar a la Junta para que cree un nuevo polígono industrial de su titularidad para Bembibre».

Gallego remarcó que «siempre encontrarán a la formación leonesista en la defensa de nuestros productos autóctonos» con el objetivo de «evitar que se den casos como la apropiación de uvas autóctonas como la godello del Bierzo o la bruñal de Las Arribes por una DO como Rueda de donde no son propias». «A ello deben sumarse planes concretos para la creación de industria y empleo en zonas desindustrializadas de El Bierzo y Laciana y, otros más concretos, para la generación de trabajo y empresas en las cuencas mineras de Laciana, Fabero, Toreno o Páramo del Sil», reseñó. La candidata leonesista no dudó en evidenciar que «para que cese la pérdida de población se requieren mejores servicios públicos e infraestructuras para una comarca que tiene muchas potencialidades».