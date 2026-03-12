El PP diseña más suelo industrial en Vidanes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Partido Popular ha incluido a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en el recorrido electoral por Cistierna para fortalecer la apuesta «con los proyectos que se ven» de la Junta en la comarca. La «hoja de ruta» que contempla la candidatura del PP a las Cortes recoge, además del anunciado proyecto del nuevo centro de salud, la dotación de nuevo suelo industrial de calidad en Vidanes. «Queremos ampliar el polígono industrial con más espacio para el asentamiento de empresas que nos permitan generar actividad y como un elemento para ganar población», remarcó el número 4 de la lista, Antonio Mendoza, quien destacó que «el Partido Popular tiene medidas y ha demostrado ya que tiene proyectos para la zona». Además del suelo industrial y del nuevo centro de salud, destacó la inversión «en marcha» de la Junta de Castilla y León para la recuperación de los Altos Hornos de la Ferrería de San Blas en Sabero, un proyecto que, según indicó Mendoza, «sumará 2 millones de euros más a los más de 12 que se han invertido en el Museo de la Minería y de la Siderurgia» que ha batido récord de visitantes este último año. Estos proyectos se complementan con el Plan de Infraestructuras Turísticas que prevé, como iniciativa más relevante, la pasarela sobre el embalse de Riaño, con una senda en el Valle de los Ardiles y la remodelación del embarcado, iniciativas que supondrán alrededor de 4 millones de euros de inversión para esta zona del perímetro norte d ela provincia leonesa.

Casais defiende la formación.DL