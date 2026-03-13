Mañueco arenga a los suyos a “pelear hasta el final” para lograr la "victoria": “Es el momento de los valientes”

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de fin de campaña del PPCyL en Valladolid.Rubén Cacho

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El presidente del Partido Popular de Castilla y León y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, concluyó la campaña con un balance de 22.800 kilómetros recorridos a lo largo de las nueve provincias de la Comunidad.

Mañueco, arengó hoy a los suyos a “pelear hasta el final” de esta campaña de las elecciones autonómicas para lograr la “victoria” este domingo, 15 de marzo. “Es el momento de la verdad, es el momento de los valientes”, dijo por lo que pidió no confiarse de las encuestas y concentrar el voto en el Partido Popular. “Ganemos el futuro entre todos”, aseveró.

Desde el 19 de enero hasta el 13 de marzo, participó en más de 70 actos públicos de distinta naturaleza, desde encuentros sectoriales, reuniones o visitas a distintos establecimientos ubicados fundamentalmente en el medio rural, en los que trasladó las 1.031 medidas que contempla el proyecto de futuro del Partido Popular para situar a CyL entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir.

A lo largo de la precampaña y la campaña electoral su presencia en medios se ha traducido en 116 entrevistas y dos debates electorales, en TVE y CyLTV. Bajo el lema «Aquí, certezas», se ha esforzado en trasladar a los ciudadanos un mensaje basado en la gestión, la estabilidad y las propuestas concretas «frente al ruido, la polarización y la confrontación política». En esa línea, el programa electoral del Partido Popular incluye medidas dirigidas a reforzar las políticas de apoyo a las familias, a los jóvenes, a los autónomos, al medio rural y al campo, a la vivienda y a las personas mayores, centrando el debate de estos comicios en los problemas reales de los ciudadanos de CyL y en las soluciones para seguir mejorando su calidad de vida. Fernández Mañueco ha dado a conocer una línea de trabajo para los próximos cuatro años que impulsa el crecimiento económico, refuerza los servicios públicos y sigue generando oportunidades en la Comunidad.

El PP liderará la reivindicación de Feve en Madrid

El Partido Popular de León se ha comprometido ante la Plataforma en Defensa de Feve de liderar ante el Gobierno central la reivindicación para mejorar la infraestructura en su tramo de tren de vía estrecha y para que llegue al centro de la ciudad. Esta propuesta fue planteada en la reunión mantenida por la dirección provincial, con el secretario provincial Eduardo Diego al frente, la candidata del PP a las Cortes María José Álvarez, el diputado provincial Esteban González y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Fernández, con representantes de la Plataforma. También intercederán ante la Junta.

