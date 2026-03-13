Carlos Martínez: “Se nos está quedando pequeña la Comunidad porque la ola de cambio es imparable”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PSOE no escatimó en líderes para dar un último aliento al candidato Carlos Martínez, Ayer, en el último acto de la campaña electoral, desembarcaron el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el expresidente Rodríguez Zapatero y el ministro Óscar Puente.

En Valladolid, ante una Cúpula del Milenio abarrotada, Carlos Martínez aseguró: «Se nos está quedando pequeña la Comunidad porque la ola de cambio es imparable». El candidato socialista destacó el «hartazgo» de la ciudadanía por «40 años de marginación e invisibilidad, desprecios y olvidos» de los que acusó al PP, pero aseguró que el domingo van a «dar la vuelta a todo eso». Y dijo que no se conforma con ganar las elecciones y planteó «jugar el partido de ida, de vuelta y la prórroga» para gobernar y «transformar Castilla y León».

Ataviado con chaleco y corbata roja, el candidato recorrió cada provincia con un alegato a favor de los líderes de la candidatura socialista a las Cortes en cada uno de los nueve territorios de la Comunidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en el mitin de cierre de su rechazo a la guerra de Irán, al igual que hace 23 años hizo Zapatero con la de Irak y ha asegurado que, más allá del Ejecutivo, España hoy «reivindica la paz» mientras la derecha del PP «reivindica a Aznar».

«Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio», añadió en referencia a la posición de PP y Vox sobre una guerra que ha calificado de un «gran error». Luego llamó a concentrar el voto progresista para dejar atrás «el tedio de Mañueco y el odio de Abascal».

El expresidente Zapatero sostuvo que el PSOE siempre ha sido «leal» y constructivo con CyL y que no perderá el domingo. Reconoció el orgullo de tener un presidente que ha dicho tres veces «no» a «acciones ilegales» como la guerra de Irán.

El ministro Óscar Puente apeló al voto al PSOE porque Castilla y León «necesita un gobierno progresista» frente a «la verdadera regresión» de PP y Vox. Reivindicó al Gobierno de Sánchez como «referencia del progresismo mundial».