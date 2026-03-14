De Aznar a Mañueco: ¿Quiénes fueron los presidentes de Castilla y León?

Presidentes de la Junta de Castilla y León.MARCIANO / Kai Försterling / Juan Carlos Hidalgo / Jesus F. Salvadores / RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A pocas horas de que Castilla y León decida su futuro en las urnas este 15 de marzo de 2026, echamos la vista atrás para entender el camino recorrido. Desde la constitución de la autonomía en 1983, siete líderes han ostentado la máxima responsabilidad institucional de la Junta, marcando con sus mandatos la evolución de nuestras nueve provincias. Esta galería fotográfica repasa la trayectoria y el legado de los hombres que han presidido la comunidad, desde los cimientos de la transición hasta los retos de la era digital y el equilibrio territorial.

La trayectoria de la Junta desde 1983 hasta la actualidad queda reflejada en la gestión de estos siete mandatos, periodos en los que se ha completado el traspaso de las grandes competencias del Estado y se ha consolidado el modelo autonómico. El balance de estas cuatro décadas de presidencia constituye el marco histórico previo a la apertura de las urnas este 15 de marzo de 2026. A partir de este domingo, se iniciará un nuevo capítulo en la administración regional, condicionado por los retos demográficos y económicos que afrontan las nueve provincias en la presente década. La decisión ciudadana determinará quién asumirá la responsabilidad de dirigir la institución durante los próximos cuatro años.