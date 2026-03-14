Detenido por retener a 2 mujeres con un arma de fuego y un cuchillo en Burgos

Publicado por Agencias Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que había retenido a dos mujeres en una vivienda de Quintanar de la Sierra, a la que impedía el acceso a los sanitarios, mientras portaba un arma de fuego antigua, un cuchillo y un bate. Han sido los sanitarios del centro de salud de la localidad burgalesa los que han avisado, sobre las tres y media de la tarde, a la Guardia Civil tras recibir una llamada para una atención a domicilio en la que estaba implicada una persona en estado alterado y agresivo. A su llegada a la vivienda, los sanitarios se han encontrado con un hombre que portaba un arma de fuego antigua, un cuchillo y un bate —o palo-, y que les ha impedido acceder a la casa donde mantenía retenidas a dos personas; poco después se ha personado la patrulla de la Guardia Civil. Finalmente, el hombre ha huido de la vivienda y ha sido detenido por los agentes a las afueras de la localidad; las dos mujeres se encuentran en perfecto estado tras el suceso. Por otro lado, el hombre que se había atrincherado en una vivienda de la pequeña localidad burgalesa de Villoruebo tras secuestrar a un taxista en Madrid a punta de pistola y obligarlo a conducir hasta allí ha depuesto su actitud y ha salido de la casa ileso, según han informado fuentes de la investigación. El hombre, que tiene problemas de salud mental, ha sido detenido por la Guardia Civil que ha desplegado en el lugar un importante dispositivo al que se han sumado sobre las tres de la tarde efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) ante la posibilidad de tener que entrar por la fuerza en la vivienda. Atrincherado desde la madrugada, el hombre finalmente ha depuesto su actitud pasadas las cuatro y media de la tarde y ha sido detenido, mientras los agentes han accedido a la vivienda en busca del arma.