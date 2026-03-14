Pollán recala en León y opta por familia, ocio y deporte en la jornada de reflexión

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Carlos Pollán, pasea por León junto a sus amigos durante la jornada de reflexión.ICAL

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, aprovechó la jornada de reflexión para desconectar, en lo posible, con familia, ocio y deporte en la capital leonesa, donde pasará el sábado al completo como antesala de la cita con las urnas del domingo, 15 de marzo, en las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

Por la mañana, Pollán optó por dar una vuelta por el barrio Húmedo de León, por donde se tomó un vinos con su hijo y nieto, que arroparon al candidato, que también estuvo acompañado por su madre, de 91 años. Tras ello, el político de Vox celebró una comida familiar.

La tarde estuvo reservada para el ocio y el deporte, por lo que el todavía presidente del Parlamento autonómico se desplazó al Reino de León para animar a la Cultural Leonesa en el partido de Segunda División que disputó contra el Racing de Santander.

De cara a la jornada electoral, tras el escrutinio y el recuento de los votos, la formación de Santiago Abascal instalará su cuartel general en la Comunidad en el AC Hotel Palacio de Santa Ana, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.