Martínez dedica la jornada de reflexión a pasar tiempo con familiares y amigos en Soria

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, pasa el jornada de reflexión junto a sus amigos.

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El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, dedica la jornada de reflexión de este sábado, 14 de marzo, a pasar tiempo con familiares y amigos por las calles y alrededores de la ciudad de la que es alcalde, Soria.

Por la mañana, y tal y como informaron fuentes del partido a Ical, Martínez paseó por la ribera del Duero a su paso por la capital soriana con varios familiares y amigos, con los que disfrutó de la jornada del sábado tras dos semanas recorriendo casi 6.000 kilómetros por Castilla y León para hacer campaña por su proyecto de cambio.

Tras disfrutar también del ambiente sabatino por las calles de Soria, y con la previsión de "descansar un poquito” durante la tarde, el candidato socialista afronta la jornada de mañana con el plan de votar durante la mañana y animar al equipo local, el Numancia de Soria, en su partido de la tarde contra el Atlético Astorga, que se disputa a las 17.00 horas en el Nuevo Los Pajaritos, antes de vivir los resultados de las elecciones, junto al resto de su equipo, en el hotel Convento de San Francisco de la capital soriana.