El candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa la jornada de reflexión acompañado de su familia en Salamanca.ICAL

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El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca junto a su familia y amigos.

Por la mañana, Mañueco desayunó con su familia en la capital salmantina. Al mediodía, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta comerá con unos amigos en un pueblo de la provincia, según informaron desde la formación en Castilla y León.