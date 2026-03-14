Elecciones 15-M
Mañueco pasa la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca junto a su familia y amigos
El candidato del PP a la Presidencia de la Junta desayuna con su familia en la capital charra y come con unos amigos en un pueblo de la provincia
El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como Presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pasa la jornada de reflexión en la provincia de Salamanca junto a su familia y amigos.
Por la mañana, Mañueco desayunó con su familia en la capital salmantina. Al mediodía, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta comerá con unos amigos en un pueblo de la provincia, según informaron desde la formación en Castilla y León.