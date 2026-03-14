El candidato de Podemos denuncia en redes que un hombre le ha lanzado un cristal cuando estaba con su hijo

Acto de vandalismo en la caseta de Podemos en la calle Santiago de Valladolid.R. Valtero

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, denunció este sábado en redes sociales que un hombre le lanzó un cristal cuando se encontraba con su hijo y anunció que presentará una denuncia por lo ocurrido. Así lo manifestó en sus redes sociales, donde indicó que la situación “es muy grave” y señaló que presentará una denuncia “inmediatamente”. “Hasta aquí hemos llegado”, escribió.

Tras ese mensaje, la eurodiputada de Podemos Irene Montero expresó su apoyo a Llamas y defendió “ninguna impunidad para los agresores ni para quienes alimentan el odio y la violencia desde las televisiones y las tribunas de poder. Basta ya”.

También el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, reaccionó al accidente y aseguró que “es intolerable" y que "se están traspasando todas las líneas rojas". Asimismo, reclamó que la Policía actúe y que no haya impunidad para "acosadores y agresores”.

Por su parte, la cuenta oficial de Podemos Valladolid afirmó que el dirigente fue “agredido” mientras se encontraba en una caseta de la formación junto a su hijo de tres años y añadió que se presentará la correspondiente denuncia y esperan la actuación de la Justicia: “Ni un paso atrás frente a los propagadores de odio”.

Condenas

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, condenó este sábado la agresión sufrida por el cabeza de lista de Podemos a estos comicios, Miguel Ángel Llamas, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, señaló que el odio es “incompatible con la democracia”.

“Condeno rotundamente la agresión sufrida por Miguel Ángel Llamas, un abrazo y mucho ánimo”, escribió Martínez en sus redes sociales, después de que el candidato de Podemos a las elecciones que se celebran mañana, domingo, denunciase hoy haber sufrido una agresión en plena calle cuando se encontraba con su hijo.

En concreto, denunció que un hombre le lanzó un cristal y anunció que presentará una denuncia por lo ocurrido. Asimismo, Llamas indicó que la situación “es muy grave” y escribió que “hasta aquí hemos llegado”.

Ante esta situación, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, subrayó que “el odio es incompatible con la democracia”. “Difundirlo desde los atriles no sale gratis, se paga en las calles con agresiones como esta, quienes lo esparcen son cómplices de esta deriva antidemocrática. Ya está bien. Todo mi apoyo”, dijo a Llamas.