Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

País Vasco y Castilla y León, por este orden, tienen el índice de solvencia familiar más alto según un estudio de la OCU donde se pone de manifiesto que el 45 % de las familias tienen dificultades para afrontar los gastos del coche, el 33 % de la calefacción y el 40 % para comprar carne y pescado. La situación económica de los hogares ha mejorado ligeramente en 2025, por tercer año consecutivo, al pasar de 47,4 puntos a 47,8 con respecto a 2028, según el Estudio de Solvencia Familiar de la OCU, que recoge la experiencia de 3.907 hogares mediante una muestra de la población española entre 25 y 79 años y que varía en función de la comunidad autónoma. Extremadura, Canarias y Baleares son, por este orden, las regiones con un índice de solvencia familiar más bajo, inferior a los 46 puntos; mientras que el País Vasco se sitúa a la cabeza con 50 puntos, seguido de Castilla y León y La Rioja, según ha informado la OCU en una nota de prensa este sábado. El estudio arroja datos como que al 61% de los encuestados le resulta difícil o muy difícil ahorrar o al 59 % les resultó complicado pagar las vacaciones. Por partidas, destacan los gastos del dentista, que al 49% les resultó difícil o muy difícil pagarlos; seguida de las gafas y audífonos (45 %), el uso del automóvil (45 %), la hipoteca (42 %), la salud mental (41 %), la calefacción (33%) y los suministros de gas, luz y agua (29%). Con respecto a los gastos de alimentación, al 40 % les resultó difícil o muy difícil compra carne o pescado; al 31 %, le pasó lo mismo con las frutas y verduras; y al 25% con el pan, la pasta, el arroz, el aceite y los lácteos. OCU pide 0 % de IVA para alimentos básicos, incluidos carne y pescado Ante esta situación y dada la previsible nueva subida del IPC con motivo del conflicto en Oriente Medio, OCU insiste al Gobierno que reduzca el IVA del 4 % al 0 % para los alimentos básicos, incluida la carne y el pescado, actualmente sujetos al 10%. En el área de vivienda, recuerda la necesidad de facilitar los acuerdos con las entidades bancarias para reducir cuotas mediante la ampliación de plazos o concesión de moratorias para las familias con dificultades para pagar la hipoteca.

Aunque aumenta hasta el 43 % el porcentaje de familias con un nivel alto de confort financiero (aquellas que no tienen dificultades para afrontar los gastos cotidianos), sigue habiendo un 13% de familias con dificultades para afrontar cualquier tipo de gasto cotidiano.