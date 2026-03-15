Prisión sin fianza para el detenido por el asesinato de tres mujeres en Burgos

Publicado por Agencias Burgos Creado: Actualizado:

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza número 1 ha ordenado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por el incendio en el que murieron tres mujeres, su expareja, la madre de ésta y una vecina, y varias personas resultaron heridas. El TSJCyL ha informado de esta decisión tomada el viernes 13 de marzo y ha precisado que la causa está abierta por tres delitos de asesinato, siete homicidios en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones. Asimismo, el TSJCyL ha señalado que no existían denuncias previas relacionadas con este caso y que en el histórico penal del investigado tampoco constan antecedentes de maltrato respecto de otras mujeres. El individuo pasó a disposición judicial el viernes, cuando también prestó declaración ante la jueza durante una hora y media y respondió a todas las partes, de forma previa a decretarse su prisión provisional sin fianza. El Ministerio de Igualdad ha categorizado este presunto feminicidio como violencia de género al haber sido el incendio provocado y una de las víctimas, una mujer de 58 años, la expareja del individuo, de 59. En la jornada en la que se le detuvo, el TSJCyL informó de que el sospechoso tenía e en su historial dos condenas de la Audiencia Provincial de Burgos por sendos delitos de detención ilegal y de abuso sexual a menor de 16 años. El incendio se produjo en la noche del 10 de marzo.