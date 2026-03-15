Una mesa electoral ampliará el horario de votaciones hasta las 20.48 minutos por una confusión al constituirla

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La mesa electoral instalada en Gema (Zamora), en la comarca de Tierra del Vino, será la que más tarde cierre sus puertas en la provincia, ya que el horario ha tenido que ampliarse hasta las 20.48 horas por una confusión a la hora de constituirla.

“Todo ha sido consecuencia de una confusión. Por diversos motivos personales, esta mañana no se presentaron las personas que tendrían que estar en la mesa. Faltaba una para presidir la mesa y se supone que el primer votante que acuda tiene que ponerse en ese puesto. Se puso pero resulta que no aparecía en la lista del INE. Se sentó pero, cuando se dieron cuenta de que no aparecía en el padrón, tuvo que quitarse”, explicó, en declaraciones a la agencia ICAL, el alcalde de Gema por Ahora Decide, Luis Enrique Díaz.

“De esta forma, se puso la siguiente votante. Eso ha sido todo. Parece que hubo un problema de comunicación con el INE y no figuraban todos los empadronados recientes, aunque esta persona llevaba más de un año en el pueblo”, añadió.

Al final, la mesa se constituyo 48 minutos tarde, por lo que ese será el tramo en el que se ampliará la hora de cierre y, con toda seguridad, será una de las mesas electorales que empiece el recuento más tarde de toda Castilla y León.

“Paso la Guardia Civil para comprobar y la Junta Electoral ya está informada”, precisó Díaz Casado.