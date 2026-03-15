Los sondeos vaticinan que el PP seguirá necesitando a un Vox reforzado en Castilla y León

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, vota en SalamancaJesús Formigo

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Las encuestas difundidas tras el cierre de los colegios electorales de Castilla y León apuntan a un panorama similar a los comicios de hace cuatro años, con el PP ganador de las elecciones autonómicas, aunque seguiría necesitando para gobernar a Vox, formación que crecería hasta superar el 20 % de los votos.

Según el sondeo de Sigma Dos para el diario 'El Mundo', el PP vencería con entre 30 y 32 procuradores y el 33,7 % de los sufragios, seguido del PSOE, que se llevaría entre 25 y 27 escaños y el 29,8 % de las papeletas, y de Vox como tercera fuerza muy reforzada con un porcentaje del 21,1 % que le valdría entre 17 y 19 representantes.

Por su parte, la encuesta de SocioMétrica para 'El Español' apunta también a un triunfo del PP de Alfonso Fernández Mañueco con entre 30 y 33 escaños y el 31,5 % de respaldo, mientras que concede al PSOE de Carlos Martínez de 24 a 27 procuradores (28,2 %) y a Vox de 17 a 19 (20,5 %)