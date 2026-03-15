Diario de León

Elecciones 15-M

Así está viviendo el PSOE de Castilla y León la noche electoral, en fotos

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

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Redacción
León

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El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

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