Así está viviendo el PSOE de Castilla y León la noche electoral, en fotos

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

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El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa.Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

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