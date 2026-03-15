Suárez-Quiñones (PP de León): «Hay un partido que ha ganado y tres que han perdido»

Ambiente de progresiva alegría y muy pendientes de que se consoliden los resultados que con más del 30% escrutado dan las urnas al PP. La candidata María José Álvarez Cascais, acompañada de la aspirante a procuradora Elena Bollo, siguen muy de cerca el escrutinio en dos pantallas que maneja el consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones. El portavoz en las Cortes Ricardo Gavilanes, y el senador Antonio Silván, entre otros, se acercaron a comentar la posible subida de los populares en CyL. Al lado, representantes del PP en León, como José María López Benito, Frade o Cabañeros están atentos a la televisión.

Sin ocultar su euforia, el presidente del PP en León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró que las urnas hablaron claro en la provincia y «hay un partido (el PP) que ha ganado y tres que han perdido (PSOE, UPL y Vox)». Frase que avaló con datos, porque los populares fueron «los únicos» que crecen en porcentaje de votos (un 3,08%), mientras los socialistas caen un 0,13%, «a pesar de recibir 6.000 votos de la izquierda extrema que desparece», apuntó; los leonesistas se dejan un 0,37% de votantes y Vox, «con esas expectativas que decían de barrer», suman un 1% «testimonial», según valoró.

Suárez-Quiñones sacó pecho por los resultados en León capital, donde el PP gana, al igual que en Astorga, Sahagún, Valverde de la Virgen o Carrizo, donde doblaron al PSOE. Algo que «se debe a un trabajo de todos, porque el PP es así, un partido no de una persona, sino de un equipo al servicio de León».

En su balance, el presidente del PP en León destacó el patinazo de UPL en Cistierna, perdiendo un 8% a pesar de encabezarlo el exsecretario de ese partido, al igual que el descenso en 8 puntos en Santa María del Páramo, donde vive la número 1 leonesista, frente a los 6 puntos que escala el PP. «Son unas elecciones históricas», insistió, porque «hemos aumentado en votos y partíamos de que el PSOE fue el vencedor en 2019 y 2022». El popular cree que el éxito deriva de una campaña «limpia donde hemos expuesto nuestro proyecto y hemos hecho balance de lo realizado demostrando nuestro compromiso con esta tierra con números".

Rodeado de la número 1 en la lista a las Cortes, María José Álvarez Casais, de la que dijo que se ha dejado «hasta la voz», Suárez-Quiñones tuvo palabras de agradecimiento para el grupo, desde la número 3 Elena Bollo, al secretario Eduardo Diego, el director de campaña Ricardo Gavilanes, Asunción Mayo, Antonio Silván, parte de la gestora (López Benito, Frade, David Fernández...). «Estoy muy contento de este equipo», remarcó.