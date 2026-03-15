Rufián lamenta que haya “0 escaños a la izquierda del PSOE” e insiste en que “no hacer algo es pura negligencia"

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El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, lamentó que en Castilla y León se hayan conseguido “0 escaños a la izquierda del PSOE” e insistió en que “no hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia”.

Así lo indicó Rufián en sus redes sociales, haciendo alusión a que los partidos de Sumar, Podemos e Izquierda Unida no consiguieron ni un solo escaño en las elecciones de Castilla y León que se celebraron este domingo, en las que tanto el Partido Popular como Vox subieron y pueden pactar para gobernar.

Desde julio del año pasado, Rufián lleva defendiendo la creación de un espacio a la izquierda del PSOE para intentar frenar la subida de la “derecha y la ultraderecha” que están protagonizando en algunas comunidades autónomas y dar una opción a aquellas personas que se sienten “huérfanas” de este proyecto plurinacional.

De hecho, hace unas semanas celebró un acto en Madrid junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado en el que llegó a decir que “o nos ponemos de acuerdo, o las 14 izquierdas nos vamos al carajo” y en el que reclamó “confluencias”.