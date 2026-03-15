El candidato de Podemos a las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, en la sede donde ha seguido los resultados de las elecciones en Valladolid.R.Valtero

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El candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, lamentó los resultados de hoy de la coalición, que no logró ningún escaño. Calificó el apoyo de “muy negativo” y asumió personalmente la responsabilidad por los errores cometidos durante la campaña. Lamentó también que “no se haya logrado la unidad de la izquierda”, algo que consideró “un error”.

Llamas defendió la necesidad de realizar una reflexión colectiva y un análisis riguroso para entender las causas de los resultados y mejorar en el futuro. Mantuvo que el resultado electoral “es el reflejo de un escenario de continuidad política en una Comunidad gobernada por la derecha desde hace más de 40 años”. A pesar del mal resultado, destacó la aparición de nuevos liderazgos dentro del partido y se mostró convencido de que Podemos podrá recuperarse y volver con más fuerza.