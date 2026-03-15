Sánchez felicita a Mañueco y se enorgullece por el PSOE como "única alternativa"

Los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reúnen en La Moncloa.Juan Lázaro

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria en las elecciones autonómicas, y ha recalcado su orgullo por el candidato socialista, Carlos Martínez, y por su partido como "única alternativa para el cambio en Castilla y León".

"Han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos", ha señalado Sánchez en un mensaje en X.

El jefe del Ejecutivo ha publicado este mensaje después de conocerse los resultados electorales en Castilla y León, donde el PP ha resultado ganador con 33 escaños, dos más que en 2022, y seguirá dependiendo para gobernar de Vox, que obtiene 14 procuradores, uno más.

Los socialistas también han subido, dos escaños, y han logrado 30 con la candidatura encabezada por Carlos Martínez, quien esta noche ha celebrado la mejora de sus resultados pero también ha dejado patente que no se conforma y ha advertido de la posibilidad de una repetición electoral ante la posibilidad de que PP y Vox no lleguen a un acuerdo.