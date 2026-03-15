Sánchez felicita a Mañueco y se enorgullece por el PSOE como "única alternativa"
Los socialistas también han subido, dos escaños, y han logrado 30 con la candidatura encabezada por Carlos Martínez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo al presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, por su victoria en las elecciones autonómicas, y ha recalcado su orgullo por el candidato socialista, Carlos Martínez, y por su partido como "única alternativa para el cambio en Castilla y León".
"Han demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León. Seguiremos trabajando por el futuro de todas y todos", ha señalado Sánchez en un mensaje en X.
El jefe del Ejecutivo ha publicado este mensaje después de conocerse los resultados electorales en Castilla y León, donde el PP ha resultado ganador con 33 escaños, dos más que en 2022, y seguirá dependiendo para gobernar de Vox, que obtiene 14 procuradores, uno más.
Los socialistas también han subido, dos escaños, y han logrado 30 con la candidatura encabezada por Carlos Martínez, quien esta noche ha celebrado la mejora de sus resultados pero también ha dejado patente que no se conforma y ha advertido de la posibilidad de una repetición electoral ante la posibilidad de que PP y Vox no lleguen a un acuerdo.