Diario de León

UPL destaca su avance al lograr «el mejor resultado de su historia»

El resultado sitúa al leonesismo a 0,65% del porcentaje para constituir grupo parlamentario propio

Alicia Gallego en una imagen de archivo.

Alicia Gallego en una imagen de archivo.ÁNGELOPEZ

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Agencias
León

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La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha destacado este lunes su avance «significativo» respecto a elecciones anteriores tras obtener «el mejor resultado de su historia» en unos comicios a las Cortes de Castilla y León, que supone una representación de tres procuradores y el 4,35 por ciento del voto en el conjunto de la Comunidad. Este resultado, según ha explicado la formación leonesista, confirma el crecimiento sostenido e ininterrumpido de UPL en los últimos años. Según ha precisado, en las elecciones autonómicas de 2019 obtuvo el 2,04 por ciento del voto y un procurador, por lo que el respaldo electoral actual ha crecido más del doble en este periodo y triplica la representación institucional. Además, el resultado sitúa al leonesismo a 0,65 por ciento del porcentaje necesario para constituir grupo parlamentario propio, lo que «demuestra la consolidación de un espacio político cada vez más amplio» en defensa de la Región Leonesa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL. Al mismo tiempo, ha subrayado que durante la campaña electoral la realidad de León «ha estado más presente que nunca» en el debate público. «Todas las fuerzas políticas han tenido que hablar de los problemas de nuestro territorio y presentar propuestas para la Región Leonesa. Incluso representantes de otras formaciones han asumido públicamente posiciones leonesistas o han incorporado parte de este discurso a sus planteamientos», ha argumentado. Este hecho refleja, según ha apuntado, que el leonesismo forma parte del debate político de Castilla y León y responde a que en las últimas décadas la Región Leonesa ha sufrido una pérdida de población cercana al 16 por ciento desde el inicio del periodo autonómico, una evolución muy diferente a la registrada en otros territorios de la Comunidad. Para UPL estos datos evidencian que el problema que afronta la Región Leonesa «no es coyuntural, sino estructural» y refuerzan la necesidad de abrir un debate «serio» sobre el modelo territorial y sobre las políticas necesarias para frenar la despoblación, recuperar empleo y garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio. La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, explicado que cada vez son más los ciudadanos que entienden que León, Zamora y Salamanca necesitan «una voz propia fuerte» en las instituciones y ha asegurado que UPL «seguirá trabajando con la misma responsabilidad y compromiso» para defender los intereses de la Región Leonesa. «Hoy el leonesismo es más fuerte que nunca y seguiremos trabajando para que León tenga el futuro que merece», ha concluido.

En Soria son 9.000 votos para conseguir un escaño, mientras que a Vox le cuesta hasta 17.000 votos

Pese al desplome, Soria Ya sigue como el que más optimiza sus apoyos

Pese a su desplome en las elecciones de Castilla y León, donde ha pasado de tener tres representantes en las Cortes a sólo uno, Soria Ya se mantiene como el partido que menos votos necesita, no llega a 9.000 en la provincia soriana, para conseguir un escaño, mientras que a Vox le cuesta una media de hasta 17.000 votos conseguir cada uno de ellos. El caso de Soria Ya es similar al de Por Ávila, que es el segundo partido en la optimización de sus escaños, al necesitar unos 11.000 votos para lograr igualar su representación de un escaño en las Cortes, favorecidos ambos por el hecho de que son dos provincias pequeñas en las que concentran sus apoyos, que eligen 5 y 7 procuradores, respectivamente. Ocurre diferente en el caso de la Unión del Pueblo Leonés, ya que al conseguir tres procuradores, necesita de una media de unos 17.000 votos para cada uno de ellos si se analizan el conjunto de votos obtenidos en las tres provincias donde se presentaba —León, Zamora y Salamanca-, mientras que baja a unos 16.200 si sólo se analiza la provincia de León, que es donde ha obtenido esos escaños. En términos autonómicos, al proporcionar los votos conseguidos y cómo cristalizan en escaños, el PP necesita de unos 13.000 votos de media para conseguir cada uno de los 33 escaños conseguidos en total, algo parecido a lo que le ocurre al PSOE, con una media de unos 12.700 votos para lograr cada uno de los 30 escaños obtenidos. Ambos partidos han conseguido consolidar sus escaños de 2022 y, a la vez, aprovecharse previsiblemente del bajón de Ciudadanos en el caso del PP y de la división del voto a la izquierda del PSOE en el caso de los socialistas. Eso se aprecia bien en Valladolid, donde tanto PP como PSOE logran seis escaños.
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