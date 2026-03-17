El PP reconquista el centro de León con un cinturón urbano púrpura

Los datos por distritos en León capital revelan una ciudad que vota a tres velocidades. El gran triunfador fue el PP que logra «teñir de azul» el centro, el Ensanche y, de forma muy destacada, Eras de Renueva, donde recupera el liderazgo con un 31,2% de los votos, absorbe parte del antiguo electorado de Cs y frena la sangría de votos que sufrió hace cuatro años. Este regreso al «voto útil» en el centro es lo que ha permitido al PP situarse como la fuerza más votada en el cómputo total del municipio de León (18.512 votos, 3.423 más), lo que compensa resultados más discretos de la periferia.

UPL demuestra que tiene raíces profundas (17.699, solo pierde 125) y logra ser la fuerza más votada en El Ejido, Santa Ana y San Claudio, donde su discurso identitario sigue calando hasta rozar el 31% de los apoyos.

El PSOE sufrió una resistencia agónica en sus bastiones tradicionales. Conserva El Crucero, Pinilla y Armunia, gana un puñado de votos (361 hasta los 14.796), pero pierde porcentaje (23%) y se resintió en los barrios donde UPL compite por el mismo perfil de votante trabajador. Vox mantiene un suelo sólido y pierde un testimonial 0,7% que le permite mantenerse en cuarto puesto.

En el cinturón metropolitano, los cuatro grandes municipios que rodean la capital dibujan un mapa mucho más equilibrado, donde el bipartidismo tradicional ha logrado recuperar terreno perdido, aprovechando el desgaste de la gestión y un trasvase de votos que ya no solo mira a la identidad, sino a las siglas nacionales.

El PP es el partido que más creció de forma orgánica en el alfoz. En San Andrés escaló 6 puntos hasta el 23,6%, aunque fue el PSOE quien volvió a la cabeza con 3.829 votos (25,88%), y UPL aguantó el tipo y se quedó cerca de esa primera posición con 3.741 votos, aunque pierde casi 8 puntos, lo que deja un escenario de tres fuerzas casi en empate técnico.

En Villaquilambre, el PP escala posiciones de forma notable, al pasar del 17% al 21,6%, pero es UPL quien resiste el asedio y lo mantiene como uno de los grandes feudos donde el leonesismo mantiene la corona, aunque un poco menos brillante. Logra 2.930 votos (30,36%), y el PSOE cae del 25,2% frente al 22,1%.

En Valverde de la Virgen retorna el PP con 943 votos (25,5%) y sorprende la estabilidad de Vox como tercera fuerza (18,8%), mientras Sariegos sigue siendo territorio UPL (31,4%), aunque ahora con mordisco de los populares (suben del 19,8% al 25,1%).