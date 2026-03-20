Carriedo destaca que los ciudadanos «no se equivocan» y «han pedido diálogo»

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, destacó ayer que la acción de gobierno en solitario «ha sido más eficaz» en los dos últimos años de la anterior legislatura que en la primera parte de la misma, con la coalición PP-Vox; si bien matizó que el pasado domingo, en las elecciones autonómicas, los ciudadanos «han hablado en las urnas, nunca se equivocan» y «han pedido diálogo» entre ambos partidos.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Carriedo fue preguntado por la ronda de contactos para conformar el ejecutivo tras los comicios. «Esa respuesta me la sé», expuso Carriedo, quien añadió que «no corresponde a un responsable de la Junta» responder a esa cuestión, «sino al candidato político que ha ganado las elecciones». «Se les informará por el cauce adecuado en los próximos días», comentó el consejero, quien avanzó que será el PP el que dé a conocer esta información porque «se presentó a las elecciones y le corresponde ese liderazgo». Carriedo insistió, como en días previos ya trasladó el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que «en solitario el gobierno ha sido más eficaz y dio mejor respuesta que en coalición», pero reiteró que los ciudadanos «deciden con sus votos» y a los políticos «corresponde gestionar este resultado, saber cómo interpretarlo y ponerlo en marcha». «Los ciudadanos quieren un gobierno dirigido por Mañueco, pero también que haya diálogo», subrayó.

Por eso, incidió, «siempre compensa escuchar a las urnas», que han constatado que «hay un partido que ha ganado en votos y en escaños, es el que más ha subido y tiene que encabezar la acción de gobierno», porque los ciudadanos «han lanzado el mensaje de actuar con responsabilidad y solidaridad», con un ejecutivo que «cuanto antes ponga el foco en los problemas reales de la gente». En relación al primer pacto entre PP y Vox, que recogía 32 medidas, Carriedo reconoció que fue una «base transparente, con información precisa de lo que se quería hacer, y que funcionó al servicio de la gente».

«Ejemplo» electoral

A su juicio, los ciudadanos «han hablado y elegido el modelo de Gobierno» y felicitó a todos los electorales por el «ejemplo dado de cómo abordar un proceso electoral». «Es mérito de todos, fundamentalmente de los ciudadanos», expuso el consejero, quien destacó que el Ejecutivo «tiene que seguir garantizando los servicios públicos con eficacia» y deseó que el «periodo en funciones sea el más corto posible».

Carriedo también fue cuestionado sobre la posibilidad de que las negociaciones entre PP y Vox afecten a la Fundación de Castilla y León y la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de la Comunidad, en relación con los diferentes actos con motivo del 23 de abril. «Yo no estoy autorizado a hablar del próximo Gobierno», inició el consejero, quien destacó que el actual «garantiza la celebración del Día de la Comunidad». «Nuestra obligación es dejarlo preparado para entonces, haya o no gobierno nuevo, para que se lo encuentre todo previsto y organizado».

«Carriedo reconoció que el primer acuerdo con Vox fue una base transparente, con información precisa de lo que se quería hacer»