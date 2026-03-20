Vox acudirá a la reunión propuesta por Mañueco y recuerda la "necesidad" del PP de lograr una mayoría

Los candidatos del PP a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d) y Vox, Carlos Pollán (i), respectivamente, han coincidido este jueves en el acto de investidura del presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella como doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca. EFE/JMGARCIA.

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El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en los comicios del pasado 15 de marzo, Carlos Pollán, ha confirmado que acudirá a la reunión convocada por el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, al tiempo que ha recordado la "necesidad" de los 'populares' de lograr una mayoría parlamentaria de 42 escaños, al haber quedado "lejos de ella".

En una carta difundida por los de Santiago Abascal, Pollán ha agradecido su convocatoria para la reunión del próximo 25 de marzo, a la que ha confirmado su asistencia.

No obstante, y en respuesta a las declaraciones de Mañueco en las que ha puesto el proyecto del PP como guía de pactos para un gobierno "estable" libre de "espantadas" y "bloqueos", Pollán ha recordado que los pasados comicios arrojaron como resultado la "necesidad" que tienen los 'populares' de "lograr una mayoría parlamentaria de 42 escaños, al haber quedado lejos de ella".

"Desde Vox, formación a la que tuve el honor de representar en dichos comicios, vemos con satisfacción como la obtención de nuestros mejores resultados históricos en un proceso electoral consolidan a nuestro partido, también con una mayor representación parlamentaria, en donde más castellanos y más leoneses depositaron su confianza en nosotros", ha expresado.

A este respecto y pese a la "pésima noticia" que supone que el socialismo conserve su "base de voto" en Castilla y León, "el resultado de las urnas refleja como cada vez más castellanos y leoneses desean desterrar las políticas que penalizan las libertades, hipotecan el futuro de los jóvenes, castigan al campo y llenan de inseguridad las calles, barrios y pueblos de la Comunidad".

Por eso, ha sostenido, en "cumplimiento de la responsabilidad otorgada por los ciudadanos en las urnas", Vox acudirá a la reunión a la que se les convoca.