Seis detenidos y cuatro investigados por el robo de 1.450 kilos de cobre en distintos puntos de la provincia de León

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Efectivos de la Comandancia de la Guardia Civil de León detuvieron a seis personas e investigaron de otras cuatro por su presunta implicación en varios delitos de robo y hurto de cableado de cobre cometidos en distintos puntos de la provincia. Además, se recuperaron cerca de 1.450 kilogramos de este material sustraídos en los municipios de Villadangos del Páramo, Villaturiel y Posada de Valdeón.

El pasado mes de febrero, en la fase de explotación de la ‘Operación Colombroño’, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de León detuvo a dos personas acusadas de dos delitos de hurto de bobinas de cobre valorados en unos 20.400 euros, curridos en dos episodios diferentes en el polígono industrial de Villadangos del Páramo.

Como resultado de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se llegó a la conclusión de que los autores actuaban con un alto conocimiento de las instalaciones y de las dinámicas de trabajo de la empresa de donde sustrajeron el material, lo que permitió finalmente lograr su identificación y detención de los mismos.

Fruto de las gestiones practicadas por los agentes, se pudo averiguar que los detenidos, tras sustraer las bobinas de cobre, procedían a su venta en diferentes centros de reciclajes de la Comunidad de Madrid, para lo que contaban con la colaboración de terceras personas para dificultar el rastreo de los efectos apropiados indebidamente.

Por otra parte, el 23 de febrero, el Puesto Principal de la Guardia Civil de Armunia recibió una denuncia por la sustracción de 200 metros de cableado de cobre de una línea telefónica en desuso en el término municipal de Villaturiel, valora en sustraído en 1.728 euros.

Componentes del Equipo Roca iniciaron las gestiones para lograr el esclarecimiento de los hechos, que dieron como la investigación de cuatro personas como presuntas autoras del robo, además de la recuperación del material de cobre sustraído en una chatarrería del alfoz de León.

Finalmente, el pasado miércoles, 18 de marzo, se tuvo conocimiento de la presencia en la zona norte de la provincia de un vehículo ocupado por varias personas que podrían estar intentado sustraer cable de cobre del tendido telefónico, por lo que se estableció un dispositivo por las patrullas de seguridad ciudadana de los Puestos de Riaño, Almanza y Vegas del Condado.

Esta operación permitió detener a tres hombres que fueron sorprendidos en Posada de Valdeón, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, después de haber cortado parte del cable de una línea telefónica en desuso y haber troceado y dispuesto el material para su transporte. También localizaron el vehículo en el que se desplazaban, en el que se encontraba una cuarta persona que también fue detenida, lo que permitió recuperar unos 250 kilos de cable de cobre.

Todas estas actuaciones fueron llevadas a cabo por el Equipo Roca de la Comandancia y patrullas de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la Compañía de León, encaminadas a la persecución e investigación de este tipo de delitos, en el marco del ‘Plan Nacional Contra el Robo de Cobre’.

Los detenidos y los investigados, junto con las diligencias instruidas y todo el material recuperado, fueron puestos a disposición de los Juzgados correspondientes por territorialidad.