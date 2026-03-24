Carlos Martínez cree que será “poco útil" la cita con Mañueco ante el “amistoso” que juegan Feijóo y Abascal en Castilla y León

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El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, pronosticó hoy que será “poco útil” la reunión prevista este jueves, a las 17.30 horas, con el presidente en funciones de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ya que en su opinión deberían convocarles los líderes nacionales de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, que señaló juegan un “partido amistoso” en la Comunidad dentro la “Champions” de 2027 en España.

"No nos van a quitar la sonrisa", afirmó Carlos Martínez en una comparecencia en Valladolid, tras reunirse con colectivos feministas, en la que reprochó a PP y Vox que no piensen en los intereses y en las “cosas del comer” de la Comunidad más que en la “liga” de las próximas elecciones generales. Por ello, avanzó que sumará la corrupción a su lista de exigencias a Fernández Mañueco, además de la violencia de género.

Asimismo, el secretario general del PSCyL criticó que los contactos entre el PP y los de Santiago Abascal se produzcan “a escondiditas” y en la “cocina” como señaló reclama el candidato de Vox, Carlos Pollán, quien ha advertido que las negociaciones no se pueden llevar a cabo en los medios de comunicación.