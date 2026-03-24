El Defensor del Pueblo defiende una "perspectiva distinta" para convivencia del lobo y la ganadería

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El Defensor del Pueblo propone compatibilizar la coexistencia del lobo en España con los intereses del sector productivo ganadero desde "una perspectiva distinta" a la que los enfrenta "de manera irreconciliable".

Es posible defender a ambos "de manera simultánea" reforzando los mecanismos de protección y compensación a los afectados por daños del animal, según la institución.

En su último informe anual correspondiente a 2025, el Defensor del Pueblo cuestiona la forma en que se ha modificado la protección del lobo desde el punto de vista constitucional.

La institución plantea además una coexistencia entre el animal y la ganadería basada no en la eliminación de ejemplares, sino en la prevención de ataques y en la compensación eficaz y ágil por daños a los ganaderos.

En verano el Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra varias disposiciones de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por considerar que podrían vulnerar la Constitución al modificar el régimen de protección que recibía hasta entonces el lobo como animal silvestre en España.

La institución había recibido quejas contra las resoluciones adoptadas por distintas comunidades autónomas –como las de Asturias, Cantabria o Galicia– que en consonancia con el cambio legislativo, establecieron un cupo de caza y muerte de ejemplares de lobo, o un programa anual de actuaciones de control del lobo, y procedieron a ejecutarlo.

Según el Defensor del Pueblo, el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional no entra a valorar qué nivel de protección debería tener el lobo; dicha materia debe basarse en criterios científicos y en la legislación ambiental vigente, recuerda.

Como fundamento de dicho recurso la institución sostiene que algunos de los cambios legales en la nueva norma no equilibran adecuadamente la actividad económica -en este caso, la ganadería- con la protección del medio ambiente, como exige la Constitución.

Además, considera que una de las disposiciones de la norma recurrida actúa como una ley singular, diseñada para aplicarse directamente a un caso concreto y eso cuestionaría la jurisprudencia.

En el informe anual de 2025 del Defensor del Pueblo se defiende la coexistencia del lobo, que es "una de las mayores señas de identidad de la naturaleza ibérica", junto con la actividad ganadera, pero reforzando los mecanismos de apoyo al sector.

Dicho animal "se trata de uno de los pocos grandes depredadores que existen en los ecosistemas de la península ibérica, en los que desempeña un papel ecológico clave para regularlos, al situarse en lo alto de la pirámide trófica, preservando su salud y equilibrio", según el Defensor del Pueblo.

"Como depredador cumple una función insustituible, reguladora del equilibrio natural, al controlar las poblaciones de sus presas, evitando la sobrepoblación de herbívoros y salvaguardando el equilibrio y la existencia de la cubierta vegetal".

El Defensor propone "un modelo de gestión eficaz que atienda debidamente los intereses de dichas explotaciones a través de la priorización de la prevención e indemnización de los daños que causan, en lugar de la eliminación física de sus ejemplares".

"Para funcionar adecuadamente, ha de satisfacer de modo integral los daños producidos y debe traducirse en compensaciones justas y rápidas", según la institución.