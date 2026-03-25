Detenidos dos responsables de la gerencia de asistencia sanitaria de Soria

Publicado por Efe / Ical Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León en Soria en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en esa provincia en un comunicado.

"La actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria", han añadido las mismas fuentes. Los detenidos son el gerente de Asistencia Sanitaria en Soria, José Luis Vicente, y el director de gestión del área económica y servicios generales, Óscar Pérez. Los dos fueton conducidos a la Comandancia de la Guardia Civil de Soria para prestar declaración.

No se trataría de delitos por mala atención o praxis médica sino por la gestión relacionada con el supuesto fraccionamiento de contratos de obras sanitarias. El PSOE ha pedido la comparecencia del consejero en funciones meintras que la Junta se ha puesto a disposición de la justicia y recuerda la presunción de inocencia. Garantizan además que el Complejo Asistencial seguirá prestando asistencia sanitaria con normalidad».