Carlos Martínez: "Veo una repetición electoral en Castilla y León"

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

El secretario general del PSOE-CyL, Carlos Martínez, ha reconocido este martes que en sus planes no está reservar vacaciones para el comienzo del verano porque ve "muy lejos" un acuerdo de gobierno entre PP y Vox, ya que estos dos partidos ya miran a las elecciones generales de 2027: "Veo una repetición electoral en Castilla y León".

En una entrevista con EFE, la primera que concede tras las elecciones del 15M, Martínez ha restado importancia a lo que puedan hablar mañana Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Pollán (Vox), porque sus diferencias solo las podría solventar un acuerdo nacional rápido e "indoloro" entre Feijóo y Abascal, a quienes ve con intereses contrapuestos por su disputa electoral del próximo año.

En opinión de Martínez, mientras al dirigente nacional del PP le interesa un acuerdo rápido y en bloque en Extremadura, Aragón, Castilla y León y hasta en Andalucía, ahora que acaban de convocarse sus comicios, al líder de Vox no le conviene porque llegaría a 2027 de la mano del PP y por eso lo ve como "una trampa" para ellos.

Para el líder socialista existe un salto entre la aspiración de Mañueco de gobernar en solitario y el hecho de que Vox quiera concurrir a los comicios de 2027 "con un mínimo de credibilidad", también en las próximas elecciones andaluzas, convocadas para el 17 de mayo, lo que en su opinión también es un factor que lleva a la repetición electoral en Castilla y León.

Mismo cabreo

"Sigo con el mismo cabreo que en la noche electoral", ha confesado Martínez tras diez días de reposo y sin que haya variado la posición de su partido sobre la posibilidad de investir a Mañueco como candidato de la fuerza más votada.

En este sentido, preguntado por si ha habido debate interno en el partido, Martínez ha remarcado que hubo tiempo para que el PP aceptara su propuesta de llegar a un acuerdo previo para que gobernase el partido más votado y dejar así fuera de la ecuación de la gobernabilidad a Vox.

"No es posible una marcha atrás", ha zanjado Martínez sobre la hipotética abstención del PSOE en la posible votación sobre la investidura de Mañueco, convencido de que su ofrecimiento fue "generoso", pero "tenía esa fecha de caducidad".

De hecho, ha reconocido que sigue sin llamar a Mañueco tras las elecciones porque le molestaron las palabras que dijo sobre el veto al PSOE. En su opinión, sería "absolutamente ridículo" llamarle después de que el dirigente del PP haya "despreciado" a su partido negando cualquier acuerdo de gobernabilidad.

Para Martínez "la pelota está en el tejado del PP" al haber "decidido no mirar al PSOE", convencido de que los socialistas "jamás" van a investir a Mañueco en estas condiciones.