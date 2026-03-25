Un investigado por maltrato animal en Lillo del Bierzo con 18 perros de caza en mal estado

El propietario de una perrera en Lillo del Bierzo (León) ha sido investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal.SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Publicado por Europa Press León Creado: Actualizado:

El propietario de una perrera en Lillo del Bierzo (León) ha sido investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal, según la actual legislación vigente en materia de protección y bienestar animal, al tener a 18 perros de caza en condiciones deficientes.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fabero (León) iniciaron recientemente las correspondientes investigaciones, tras denuncia presentada, de la existencia de 18 perros de caza en mal estado en la localidad de Lillo del Bierzo.

Asimismo, los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de unos videos publicados en diferentes redes sociales en los que se observaba el deficiente estado en el que se encontraban dichos animales, lo que generó una "gran alarma social", según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los agentes efectuaron las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos y realizaron, junto a los servicios veterinarios de la Junta Castilla y León, la correspondiente inspección al lugar, donde comprobaron la presencia de dichos animales en unas condiciones deficientes de higiene, salubridad y bienestar animal.

Una vez identificado el propietario de dicha perrera se procedió el pasado sábado día 21 a su investigación penal como supuesto autor de un delito de maltrato animal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de Ponferrada en funciones de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Ponferrada, mientras que los animales han quedado en la perrera a disposición de la Autoridad competente para la adopción de las medidas cautelares que procedan.