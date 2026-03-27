El PP ve receptivos a Vox, UPL, Soria YA y XAV y pide al PSOE no «autoexcluirse»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco encontró «muy receptivos» al «diálogo» y al «acuerdo» a Vox, su antiguo socio, pero también a la UPL, Soria YA y Por Ávila, al tiempo que pidió al PSOE de Carlos Martínez que no se «autoexcluya» en una legislatura que aspira a que sea «constructiva». Con los cuatro primeros partidos asume que será «fácil» llegar a un entendimiento, no así con los socialistas que considera siguen en campaña electoral.

Los «populares» cerraron ayer la primera ronda de diálogo con los partidos con representación en las nuevas Cortes, tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Tras cinco reuniones celebras en dos jornadas, que el palentino Carlos Fernández Carriedo, como portavoz del PP de Castilla y León, calificó de «intensas» e «interesantes, inician un periodo de «cuatro años» en el que pretenden contar con los 82 procuradores y sus formación políticas para construir un nuevo proyecto de futuro y un gobierno «para todos».

En ese sentido, el PP de Fernández Mañueco, como ganador de las elecciones con 33 procuradores en las Cortes, prevé seguir trabajando de forma «inmediata» y mantener «contactos» con los partidos para tratar de llegar a acuerdos. Al respecto, Fernández Carriedo destacó que han visto «muy buena disposición» en Vox, UPL, Soria YA y Por Ávila. No obstante, de momento siguen sin tener atado un pacto para la elección de la Mesa de las Cortes, ni el nuevo ejecutivo.

Por su parte, el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, tildó ayer de «estéril» e «inútil» la ronda de reuniones del presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los partidos que estarán representados en las nuevas Cortes, y aseguró que lo había visto «más cansado», «ausente» y «nervioso que nunca».

Carlos Martínez acudió al encuentro con el PP acompañado por la vicesecretaria general, Nuria Rubio; el secretario de Organización, Daniel de la Rosa, y la actual portavoz Patricia Gómez. Esta reunión de unos 90 minutos cerró la primera ronda de diálogo de Alfonso Fernández Mañueco y su equipo con las formaciones que tendrán representación en las nuevas Cortes.

En su comparecencia, el dirigente socialista reprochó a Fernández Mañueco su «autocomplacencia» y que haya reivindicado el «espíritu de Fuensaldaña», el castillo de la localidad vallisoletana que acogía en el pasado las Cortes. A su juicio, la realidad actual es «más triste» puesto que señaló el presidente está «aislado», «tenso» y «crispado».

Asimismo, el secretario general del PSCyL planteó conformar un «gobierno en la sombra» y afeó al dirigente del PP, que aspira a repetir en el cargo, que no haya aclarado en la reunión su proyecto político ante las preguntas que aseguró han planteado de forma «insistente» y con las que le colocaron entre la «espada y la pared» en asuntos como la violencia de género o el diálogo social. Así, ha asegurado que Vox es el «elefante", un «monstruo» que está «más fuerte que nunca» y que va a marcar «las líneas y no líneas, los puntos que se van a poner en juego y en venta como el derecho de la mujer, el derecho de los trabajadores o del diálogo social, y que es de lo que hay que hablar apartados de los focos».

«Vox es el elefante, un monstruo que está más fuerte que nunca y que va a marcar «las líneas y no líneas», dice Martínez