Alejandro Vázquez exige al Gobierno que acabe con la huelga de los médicos y amenaza con pedir la cabeza de la ministra si se repite

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El consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ejerció hoy como portavoz de los consejeros del ramo de las autonomías gobernadas por el Partido Popular para exigir al Ministerio de Sanidad que ponga fin a la huelga de los médicos, porque están situando "en grave peligro al Sistema Nacional de Salud y a los pacientes de las diferentes comunidades autónomas".

Además, fue un paso más adelante en las reivindicaciones, apuntando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Si el día 27 de abril vuelve otra vez a convocarse la huelga, será el momento de exigir a quien nombró a la ministra (Mónica García), al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga fin a esta situación y que nombre un ministro o una ministra que sea capaz de resolver este grave problema que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud", como recoge Ical.

Las autonomías llegaron al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con un enfado visible porque, según confirmó Vázquez, "hemos vuelto a tener que forzar a la ministra de Sanidad para incluir dentro del orden del día el análisis de la situación de la huelga de médicos que está afectando de modo tan importante a todo el Sistema Nacional de Salud".

"Un punto que realmente es importante y que el escaso interés de la ministra por resolver los problemas del Sistema Nacional de Salud había hurtado del orden del día", resaltó el consejero en funciones. En este sentido, subrayó que "ha sido un hecho histórico el que todas las comunidades autónomas, las 17, independientemente de sus problemas territoriales y de sus colores políticos, hayamos pedido la introducción de este punto del orden del día tan importante como digo".

Pese a esta contrariedad, el consejero castellano y leonés subrayó que los representante autonómicos llegaron al ministerio "con un hábito tranquilo, con un hábito de diálogo". "Queremos ayudar y queremos trabajar en la solución de los problemas que sufren nuestros ciudadanos y que son intolerables"

Sobre la huelga de los médicos, destacó su "sorpresa" por la reunión que la ministra García mantuvo el jueves, "antes de este pleno del Consejo Interterritorial", con el comité de huelga. "Yo me hago unas preguntas: ¿Por qué hemos tardado tanto tiempo en tener este hábito negociador? ¿Por qué han tenido que pasar varios millones de actos médicos perdidos con el sufrimiento de la población española en el Sistema Nacional de Salud por moro de la huelga?", se cuestionó Vázquez antes de hacer hincapié en que "es absolutamente irresponsable el haber esperado hasta este momento para sentarse con el comité de huelga a negociar".

"Queda un mes porque la próxima convocatoria de huelga es exactamente el día 27 de abril. Y en este mes hay tiempo suficiente para que la ministra haga uso de sus atribuciones y de sus responsabilidades para poner fin de una vez a esta huelga", resaltó Vázquez en nombre de sus homólogos autonómicos antes de insistir en que no poner fin a esta situación "es una grave irresponsabilidad". "Es cargar sobre sus hombros con la responsabilidad de dar asistencia sanitaria que ya de por sí tiene dificultades a los pacientes que cada vez se acumulan más retrasos", enfatizó.