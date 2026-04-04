Castilla y León suma diez exportadores regulares en 2025 pero pierde 225 empresas en los mercados internacionales por los aranceles y los conflictos

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La Comunidad de Castilla y León cuenta con un tejido empresarial exportador de largo recorrido sólido, que resistió el año pasado los embates de las medidas proteccionistas de los mercados internacionales y de los conflictos geopolíticos en oriente Medio y Europa. Y es que los exportadores regulares, aquellos que llevan cuatro años consecutivos en los mercados internacionales, incorporaron diez nuevas empresas en 2025, hasta alcanzar un total de 2.111. Sin embargo, el conjunto de las empresas exportadoras se contrajeron hasta las 5.271, lo que supone que abandonaron este comercio 225, en un ejercicio en el que las exportaciones de Castilla y León menguaron un 6,1 por ciento respeto al año récord de 2024, con 20.063 millones.

El consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, destacó que estos datos revelan una “cierta solidez” exportadora de la Comunidad, en un clima internacional marcado por los aranceles, los conflictos y los menores crecimientos de algunos destinos tradicionales.

Carriedo constató que pese a este escenario “complejo”, la economía de Castilla y León demostró su competitividad aumentando el número de empresas exportadoras regulares, con un saldo comercial “claramente positivo, frente al déficit de la balanza en España”.

Sin embargo, lamentó la contracción del tejido global exportador e indicó que pequeñas empresas que exportaban “poca cantidad” decidieron concentrar su actividad en el mercado interno y “no ir a mercados internacionales con dificultades y riesgos”. Una situación que “no es positiva, no es buena”, dijo, porque “abandonar una posición lograda en el mercado internacional, luego cuesta mucho recuperarla”. “Aunque sean pequeñas empresas y cantidades, habían hecho un esfuerzo y aunque perderlo en este momento coyuntural es entendible y lógico, en el largo plazo hubiese sido positivo mantener ese pie en el mercado internacional, porque reduce riesgos internos y las posibilidades son mayores”.

El consejero analizó el escenario para 2026 y constató que lejos de solventarse los conflictos “aumentan en número” y su impacto, dijo, dependerá de su intensidad y duración en el tiempo. Un momento de “indefinición” sobre el alcance en la inflación, la energía o la logística de los conflictos, sobre todo del nuevo en el Golfo Pérsico, pero que Castilla y León tendrá que afrontar, comentó, para defender que “en anteriores ocasiones, hemos sido capaces de competir en aguas turbulentas”. “Debemos resistir y para ello tenemos como baza la competitividad de nuestra economía”, cerró.

Cuantías

Un informe de la Junta al que tuvo acceso Ical, precisa que el mayor número de exportadores regulares, vendió mercancías el año pasado en los mercados internacionales por valor de entre 500.000 y cinco millones de euros, 570. En la parte alta de la tabla, también se situaron 256 empresas que comercializaron fuera productos por entre cinco y 50 millones; 28 con entre 50 y 250 millones, y ocho con más de 250. También numeroso fue el grupo con ventas internacionales de entre 50.000 y 500.000 euros, con 507; seguido por el de entre 5.000 y 25.000 euros, con 335; el de menos de 5.000, 230, y el de entre 25.000 y 50.000, con 167. En términos relativos, aproximadamente el 51 por ciento de las empresas regulares exportaron entre 50.000 euros y cinco millones; un 35 por ciento, menos de 50.000 euros y solamente un 14 por ciento, entre 5 y 250 millones.

En cuanto al conjunto de los exportadores, la inmensa mayoría se situó en menos de 5.000 euros, con 1.745 empresas; y entre 5.000 y 25.000, con 1.099. Estos pequeños exportadores fueron los que sufrieron más el impacto de las turbulencias internacionales, y el primer grupo, el de menor cuantía exportadora perdió 263 empresas, y el segundo, 80. En términos porcentuales, aproximadamente el 54 por ciento de las empresas exportaron menos de 25.000 euros; un 26,5 por ciento entre 25.000 y 500.000 euros, y solamente un 19,5 por ciento notificó una cuantía superior a los 500.000 euros.

Destinos

Un análisis de los países a los que venden las empresas de la Comunidad, pone de relieve que los exportadores regulares mantuvieron como sus principales destinos los países vecinos de la UE, con 668 con presencia en Portugal y 584 en Francia. Asimismo, 503 comercializaron sus producciones en Reino Unido y 415 a Alemania; junto a 389 a EEUU y 346 a Suiza. El Ejecutivo regional recalcó en su informe que aunque Polonia (294) y Chequia (146) no se posicionan en los primeros puestos del ranking, destacaron este último año por el gran incremento registrado, ocho y nueve por ciento, respectivamente.

El documento explica también que para el conjunto de los exportadores, hasta el año 2020, Estados Unidos fue el principal destino de las ventas de estas empresas exportadoras superando el millar de empresas desde el año 2014. Sin embargo, desde 2021, Reino Unido se posiciona en el primer puesto del ranking, alcanzando las 1.245 empresas exportadoras en 2025, triplicando su valor en los últimos diez años. Por detrás se situaron las ventas a países tradicionales como Portugal (1.081 empresas), Francia (969), Alemania (703) e Italia (632). Fuera de la Unión Europea destacan EEUU (con 1.007 empresas), Suiza (794), Marruecos (522), México (424) y China (295).

Sectores

Por último, cabe destacar que por sectores, el año pasado el de productos industriales y tecnología concentró a un 61 por ciento de las empresas exportadoras regulares seguido por el agroalimentario, con un 27,4 por ciento. El resto se dividió entre empresas del sector de bebidas, un 22,7 por ciento y de bienes de consumo con un 14,6 por ciento.

El sector de productos industriales y tecnología concentró a un 67 por ciento de global de las empresas exportadoras regionales seguido también del sector agroalimentario, con un 21 por ciento, que adelantó en este último año al sector de bienes de consumo. El resto se dividió entre empresas del sector de bienes de consumo, con un 20 por ciento, y de bebidas, con un 16,5 por ciento.