El Plan Anual de Incendios contempla más de 90 millones de inversión para prevención en 2026

Un efectivo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios realiza tareas de desbroce durante el invierno en la Sierra de la Culebra (Zamora).Miriam Chacón

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El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales 2026 contempla alrededor de 90,2 millones de inversión para acciones y medidas que contribuyan a reducir la posibilidad de originar un incendio en la Comunidad durante el año 2026, de los que el 60 por ciento, unos 54,7 millones, se destinará a trabajos desarrollado por cuadrillas terrestres, que trabajarán en unas 19.000 hectáreas de terreno forestal.

Así lo establece este documento, elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que desagrega toda esta inversión por su destino y procedencia, y a través de la cual se realiza este ejercicio la denominada selvicultura preventiva, durante todo el año, y que consiste en clareos, claras y cortas, para reducir principalmente la “continuidad horizontal, aunque también la vertical en caso de masas con diferentes estratos”.

A ello se suman, según analizó Ical, podas, desbroces de matorral mediante operaciones de arranque, descuaje o roza; eliminación de restos vegetales; labores combinadas y gestión y manejo de la densidad del arbolado para proporcionar sombra a la superficie del terreno y minimizar en gran medida el crecimiento de especies arbustivas, a la vez que se favorece el incremento de la masa arbolada.

Así, la mayor parte de estos trabajos los llevan a cabo las cuadrillas terrestres, también llamadas ‘Romeo’, contratadas o encargadas por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal y distribuidas por todo el territorio de la Comunidad, que además están durante gran parte del año disponibles para extinción de incendios. Los datos son estimados provisionalmente, ya que el importe definitivo se decidirá en función del resultado de las licitaciones.

Por provincias, de los 54,7 millones, la provincia de León, la más extensa, contará con 10,3 millones de euros, que permitirán trabajar a estas cuadrillas en algo más de 3.000 hectáreas, según las estimaciones del Plan. Le siguen Ávila, con 8,6 millones, y 2.900 hectáreas; y Zamora, con 7,3 millones y 2.471. Se trata de las tres provincias, precisamente, con la mayor tasa de incidencia de incendios en los últimos veranos.

A continuación, Burgos, con 6,9 millones (2.490 hectáreas); Soria, con 5,6 (2.233); y Salamanca, con cinco millones, que supone trabajar a las cuadrillas terrestres en 1.821 hectáreas. Cierran Segovia, con 4,3 millones (1.374 hectáreas); Palencia, con 3,5 millones (algo más de un millar de hectáreas); y Valladolid, con 2,9 millones (1.257 hectáreas).

Los principales criterios para la priorización de las actuaciones de prevención por parte de las cuadrillas terrestres y de otros tipos de inversiones propias son los trabajos dentro de las zonas estratégicas de gestión y las áreas de actuación singularizada, siempre que estas actuaciones se encuadren dentro de los terrenos forestales gestionados por la administración (Montes de Utilidad Pública, consorcios y convenios), además de priorizar (dentro de lo posible) actuaciones que estén en Áreas de Peligro Alto y Medio, “sin llegar a desatender las áreas con un peligro más bajo”. Igualmente, se pondrá el foco en los MUP con una mayor superficie de áreas de Peligro Alto.

Resto de inversiones

El otro 40 por ciento de la inversión se divide en el presupuesto que llega por la vía del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), con 7,6 millones (con el que Ávila, Burgos, Salamanca y Soria superan el millón de euros); así como con Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en los montes de la Comunidad, con 8,4 millones (las cuatro mismas provincias reciben más del millón de euros para labores preventivas de incendios).

A estos trabajos se les suman los realizados con los importes obtenidos del Fondo de Mejoras de los diferentes montes. Estas labores son de naturaleza similar: clareos, desbroces y podas, entre otros. Además, las cuadrillas helitransportadas (ELIF), cuando se encuentran en fase de prevención (ELIF B), también realizan este tipo de acciones en los montes cercanos a sus bases.

Estas labores se complementan con trabajos de naturaleza preventiva realizada con maquinaria pesada tales como desbroces, eliminación de restos y preparación de terreno, con 1,85 millones de euros. De forma paralela, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) dispone de un servicio de Brigadas de Labores Preventivas de incendios forestales (BLP), en las que trabaja el personal BRIF fuera de campaña de incendios, con tres bases en la Comunidad: Tabuyo, en León, Lubia, en Soria, y Puerto el Pico, en Ávila.

Además, las diputaciones provinciales y ayuntamientos, a través de personal propio o de la contratación de cuadrillas, realizan anualmente labores de prevención de incendios, generalmente en el entorno de los cascos urbanos o vías de comunicación. Desde 2016, la Junta subvenciona anualmente estas actividades y en 2024, a través del programa Montel, concedió ayudas a las diputaciones por importe de 6,5 millones de euros (hasta febrero de 2026).

Por otro lado, la Consejería convoca ayudas anualmente, cofinanciadas con Feader, para prevención de daños a los bosques, labores de mejora en terrenos forestales con vocación silvopastoral, redacción de planes de gestión, restauración de daños a causa de incendios y forestación y repoblación forestal. En 2026 se destina a esta convocatoria 7,9 millones, con el fin de alcanzar las 3.432 hectáreas de estimación.

Existe otra ayuda para conservación y mejora de los terrenos silvopastorales mediante planificación previa, con 4,8 millones este año, con el propósito de llegar a algo más de 6.000 hectáreas; además de otros 4,7 millones de euros para la redacción de planes de gestión forestal e instrumentos de ordenación para el presente año; y otra línea de 1,2 millones para ayudas a la restauración de daños causados a los bosques para 367 hectáreas.