La ministra destaca la colaboración de Quiñones en vivienda y dice que incorporará sus ideas

Publicado por Ical Ávila Creado: Actualizado:

El Gobierno triplicará la inversión en el Plan Estatal de Vivienda, que irá al Consejo de Ministros para su desarrollo con otras administraciones, que pasará a contar con 7.000 millones de euros. Así lo anunció hoy en Ávila la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, donde visitó las obras de una promoción de 40 viviendas asequibles para jóvenes que estarán terminadas el próximo mes de junio. La ministra destacó la colaboración del consejero en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en la redacción del Plan Estatal de Vivienda. "Hemos recibido sus aportaciones, las estamos incorporando y en apenas una semanas podré elevarlo al Consejo de Ministros para, lo antes posible, poder desarrollarlo con otras administraciones”», dijo Rodríguez.

Un plan que, como indicó, “supone que en Castilla y León vamos a pasar de una inversión en el anterior de 101 millones a destinar 378 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento se dirigirá a ampliar el parque público de vivienda asequible de nuestro país”.

Rodríguez aseguró que la "mejor manera" de resolver el problema de acceso a la vivienda es la construcción de vivienda pública “asequible”, destinada a las personas que más lo necesitan. “Estamos en un momento en el que vamos a culminar el Plan de Recuperación y el Gobierno de España puede dar buena cuenta de una buena ejecución de estos fondos, en colaboración con todas las administraciones, porque además los hemos utilizado para lo prioritario, como es el caso de la vivienda”, afirmó la ministra.

Añadió que, durante los años de Gobierno de Pedro Sánchez, ha conseguido para Castilla y León una inversión de 670 millones de euros desde 2018, que han permitido la construcción y rehabilitación de más de 15.500 viviendas, casi 2.000 de nueva construcción y 13.500 de rehabilitación. "Esta es la fórmula, un proyecto de parque público de vivienda que nos permita contener el mercado y garantizar el derecho de acceso a la vivienda. El modelo es de una vivienda pública, protegida y con canales de adjudicación transparente para garantizar la igualdad de todas las personas en el acceso a este derecho y que con este ritmo de construcción podamos parar a ese mercado salvaje que se está comiendo las rentas”, subrayó.

Rodríguez aseguró que el Gobierno seguirá con el interés de mantener lo público para garantizar el derecho a la vivienda y, mientras tanto, apostó por “contener” el mercado, con unos precios “insostenibles”. En ese sentido, pidió “regulación” para “congelar el alquiler, dar tranquilidad y ampliar los contratos, prohibir alojamientos turísticos ilegales y eliminar las Golden Visa para evitar que ”los poderosos vengan a apropiarse de las casas que tienen que ser para nuestros vecinos”.

Por su parte, Suárez-Quiñones destacó la importancia de “sumar esfuerzos” en política de vivienda y puso como ejemplo la promoción de 40 viviendas visitada en Ávila donde “sobre un suelo municipal se hace un edificio de viviendas muy moderno, eficiente y con las máximas calidades, con una inversión de 5,3 millones de los cuales dos millones son fondos europeos y el resto son fondos que la Junta pone de su propio presupuesto y de financiación que luego hay que devolver”. También apuntó que en la provincia de Ávila, a través de varios modelos, al parque público de alquiler social asciende a 208 viviendas y se añadirán 247.

“La Junta, con distintas vías de financiación, está poniendo 900 millones de euros en materia de vivienda, 247 de la Unión Europea, otros 110 del Gobierno de España y después tenemos ayudas fiscales de 112 millones, 347 del presupuesto y de la vía financiada, e incluso las diputaciones nos ayudan con otros 30 millones a nivel de Castilla y León”, señaló el consejero en funciones, quien reclamó al Gobierno de España “la máxima interlocución para “ese Plan Estatal de Vivienda que está a punto de salir”, al tiempo que recordó a la ministra que en la Comunidad hay “colaboradores leales” en el objetivo de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes.