Atendidas seis personas tras chocar dos turismos en Valverde de la Virgen

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Seis personas fueron atendidas por recursos de Sacyl tras producirse una colisión entre dos turismos en el kilómetro 316 de la carretera N-120 en Valverde de la Virgen (León), a la altura del cruce hacia Robledo de la Valdoncina.

El suceso tuvo lugar sobre la una y media de la tarde y al lugar se desplazaron, además del personal sanitario, efectivos de la Guardia Civil de León y Policía Local de Valverde de la Virgen, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, que detalla que todos los implicados estaban conscientes tras el impacto.