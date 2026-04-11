Atendidas seis personas tras chocar dos turismos en Valverde de la Virgen
El accidente se produjo en el cruce hacia Robledo de la Valdoncina
Seis personas fueron atendidas por recursos de Sacyl tras producirse una colisión entre dos turismos en el kilómetro 316 de la carretera N-120 en Valverde de la Virgen (León), a la altura del cruce hacia Robledo de la Valdoncina.
El suceso tuvo lugar sobre la una y media de la tarde y al lugar se desplazaron, además del personal sanitario, efectivos de la Guardia Civil de León y Policía Local de Valverde de la Virgen, según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2, que detalla que todos los implicados estaban conscientes tras el impacto.