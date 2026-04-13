El CIS indica que el PSOE sería el partido más votado en Castilla y Léon en las generales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado tras las elecciones autonómicas en Castilla y León indica que el PSOE sería el partido más votado en las próximas elecciones generales, con el 30,1 de apoyo entre los encuestados, mientras que el 23 % lo haría al PP, el 10,9 a Vox y el 3,8 a Sumar.

El avance de resultados de este estudio, realizado entre marzo y abril con más de 2.000 entrevistas y publicado este lunes, sitúa al partido Se Acabó La Fiesta (SALF) como la quinta opción preferida entre los ciudadanos de la Comunidad, con un 1,3 %; mientras que Podemos solo fue la opción escogida por el 0,9 % de los encuestados y un 14,2 % aún no tiene decidido su voto