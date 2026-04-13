El CIS indica que el PSOE sería el partido más votado en Castilla y Léon en las generales
El avance de resultados de este estudio, realizado entre marzo y abril con más de 2.000 entrevistas y publicado este lunes, sitúa al partido Se Acabó La Fiesta (SALF) como la quinta opción preferida
El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado tras las elecciones autonómicas en Castilla y León indica que el PSOE sería el partido más votado en las próximas elecciones generales, con el 30,1 de apoyo entre los encuestados, mientras que el 23 % lo haría al PP, el 10,9 a Vox y el 3,8 a Sumar.
El avance de resultados de este estudio, realizado entre marzo y abril con más de 2.000 entrevistas y publicado este lunes, sitúa al partido Se Acabó La Fiesta (SALF) como la quinta opción preferida entre los ciudadanos de la Comunidad, con un 1,3 %; mientras que Podemos solo fue la opción escogida por el 0,9 % de los encuestados y un 14,2 % aún no tiene decidido su voto