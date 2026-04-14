Mañueco da la bienvenida a una nueva legislatura que comienza “bajo el signo de la estabilidad”

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El presidente de la Junta en funciones y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó hoy que comienza una nueva legislatura con la constitución de las nuevas Cortes autonómicas y lo hace “bajo el signo da la estabilidad” gracias a un acuerdo entre PP y Vox sobre la constitución de la Mesa del Parlamento.

No obstante, Fernández Mañueco, que llegó al Parlamento regional acompañado por Francisco Vázquez y Rocío Lucas, que ocuparán la Presidencia y una Secretaría de la Mesa de las Cortes, y de la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, reconoció que tendrán que “seguir trabajando en el futuro” entre los grupos para agregar que “eso es ya otra historia”, como recoge Ical.

El dirigente popular se mostró convencido de que todos los procuradores del conjunto de las fuerzas políticas que conforman la nueva cámara autonómica “van a dar el máximo de sus posibilidades por las personas de nuestra tierra”.

Asimismo, Alfonso Fernández Mañueco valoró los candidatos del PP a la Mesa de las Cortes y ensalzó en primer lugar la figura tanto del que será presidente de la cámara, Francisco Vázquez, como de la que ocupará una Secretaría, Rocío Lucas.

Sobre el primero, recalcó que representa “toda una vida dedicada al servicio público" y es un “ejemplo de persona trabajadora, discreta, leal, eficaz”. En cuanto a Lucas, defendió que ha sido “la mejor consejera de educación de la historia de nuestra comunidad”. “El Partido Popular pone encima de la mesa dos personas fantásticas”, enfatizó.

Por último, sobre la nueva portavoz de los populares, Leticia García, explicó que “va a desarrollar una labor imprescindible en estas Cortes”.