Renault recortará hasta un 20% su plantilla de ingenieros en los próximos dos años

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El Grupo Renault acabará con hasta un 20% de los puestos de trabajo de sus ingenieros en los próximos dos años en un plan para reducir costes y simplificar su estructura, según han confirmado a Europa Press fuentes de la empresa.

La compañía de automóviles cifra el número de despidos en una horquilla entre el 15% y 20%, por lo que podría afectar a más de 2.000 empleados en su división ingeniería de un total de unas 11.000 personas.

El Grupo Renault no ha anticipado qué países se verán afectados por esta oleada de despidos, aunque ha remarcado que todas las actividades de acto valor añadido, como los proyectos iniciales, el desarrollo de nuevas tecnologías y actividades hasta la fase de congelación del concepto, continuarán realizándose en Francia, según han informado.

Por ello, la empresa automovilística busca a partir de ahora redefinir las relaciones entre las misiones de ingeniería corporativa en Francia y el resto de sus equipos de ingeniería, distribuidos entre España, Rumanía, India, Corea, Marruecos, Turquía y Brasil.

La responsabilidad para definir la hoja de ruta queda en manos de cada país cuyos ejecutivos deben presentar para el verano de este año sus decisiones sobre el recorte de plantilla según los proyectos que se le hayan asignado.

Esta decisión continúa en la línea ya presentada por Renault para su departamento de ingeniería con la implementación de una estructura simplificada bajo la dirección de un único director técnico, Philippe Brunet.

"El Grupo Renault se está transformando para lograr agilidad, velocidad y rendimiento con resiliencia y robustez, con el fin de alcanzar su ambición de convertirse en el fabricante de equipos originales (OEM) de referencia europeo a nivel mundial", ha indicado la empresa en declaraciones recogidas por Europa Press.