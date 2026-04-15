Canales admite que la actuación de Guardia Civil en el caso Esther López es "mejorable" y espera hoy noticias del juez

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha admitido que la instrucción de la Guardia Civil en el caso Esther López es "mejorable" y que espera noticias del Juzgado "a lo largo de la mañana" para que el Instituto Armado pueda inspeccionar el habitáculo hallado en la casa en la que residía el principal sospechoso de la muerte de la joven de Traspinedo.

En declaraciones realizadas después de detallar el dispositivo que desplegará la administración estatal durante el Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros, Canales ha hablado sobre la bodega con acceso a través de una baldosa ubicada en una de las habitaciones de la vivienda que Óscar S. tenía en la urbanización de El Romeral y que ha sido localizada por el actual propietario.

El subdelegado ha recordado que fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que en su día realizó la inspección de la casa y que durante ese registro no se "dio con esa dependencia". "La UCO no ha tenido conocimiento de la misma hasta que el nuevo propietario hizo obras y la descubrió", ha argumentado si bien si que ha reconocido que la Guardia Civil tenía "otros medios" para poder haberlo hecho aunque, finalmente, no la "descubrió".

Al hilo de estas palabras ha admitido que, sin querer "cargar tintas contra la Guardia Civil", que haya aparecido esta dependencia denota que la instrucción "es mejorable". "Esto son los hechos y no podemos negarlos", ha zanjado.

En cuanto a las declaraciones de la defensa de Óscar S. sobre que su cliente había comunicado en su día a la Guardia Civil la existencia de esta dependencia, Canales ha sido rotundo. "No nos consta que esto fuera así, porque de ser así sí que hubiera sido una negligencia muy grave el no haberla inspeccionado", ha asegurado.

Por último, ha apuntado que el caso se encuentra en fase judicial, que agentes de la Guardia civil, cuando tuvieron conocimiento de este hallazgo, hicieron una inspección "ocular y superficial" del habitáculo para precintarlo y ponerlo en conocimiento de Fiscalía.

"En ese sentido todavía no se ha recibido ninguna instrucción por parte del juzgado, aunque esperamos que durante esta mañana ya se reciba alguna instrucción al respecto", ha apuntado.