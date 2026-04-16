Condenada una abuela a 16 meses de prisión por llamar "puto negro" y "mono" a un niño de 10 años compañero de su nieto en un colegio de Burgos

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La Audiencia Provincial de Burgos ha condenado a 16 meses de prisión a una abuela por insultos racistas contra un niño de diez años compañero de sus nietas en un centro escolar.

Los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2024 cuando la ahora condenada se personó en el colegio público de una localidad del partido judicial de Aranda de Duero con el fin de recoger a sus nietas a la salida del comedor. Acto seguido, sin contar con el previo consentimiento por parte de la monitora del centro, accedió al interior del comedor y delante de 15 niños todos ellos menores de 12 años, alumnos de colegio, se dirigió hacia un niño de 10 años cuyo padre es nacionalidad dominicana con insultos racistas.

Según el fallo, al que ha tenido acceso Ical, “en voz alta y para que todos la oyeran perfectamente”, grito: “Aquí hay putos monos que les gusta comer plátanos”. Después y tras coger con su manos unas tijeras que tenían los niños en una mesa pero sin llegar a esgrimirlas contra el pequeño le dijo: “Te voy a cortar los huevos y los voy a meter en una caja y se los voy a mandar a tu madre, me da igual que me metan en la cárcel, puto mono, puto negro”, para a continuación abandonar el centro escolar.

Por un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad de las personas por motivos ideológicos, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral se la imponen 16 meses de prisión y una multa de 1.800 euros.

A su vez, por un delito leve de amenazas se la condena a una multa de la pena de multa 270 euros y la prohibición de acercarse al menor a una distancia inferior a 100 metros en cualquier lugar donde se encuentre durante un periodo de seis meses. Al mismo tiempo, también deberá hacer a una indemnización al padre del menor 2.000 euros por los daños morales ocasionados.

No obstante, la Audiencia de Burgos acuerda la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta durante el plazo de dos años, siempre que no delinca durante este periodo de tiempo, a que notifique los cambios de domicilio, al abono de la responsabilidad civil en plazos de 175 euros y a someterse o un programa formativo en materia de igualdad y no discriminación.