Castilla y León recurrirá la regularización de inmigrantes por su impacto "grave" en la UE y carencias en las acreditación

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.JCYL - Archivo

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El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado que la Administración autonómica presentará un recurso contra el decreto ley del Gobierno para la regularización de personas inmigrantes al considerar que tiene un impacto "grave" en la Unión Europea y que los cauces para acreditar los requisitos "no garantizan" su cumplimiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha explicado que la decisión se ha tomado tras examinar la norma y en "defensa de los intereses de la Comunidad" y del conjunto de los ciudadanos, un punto en el que ha señalado que el Ejecutivo central ha actuado "sin diálogo" con las autonomías y corporaciones locales, a las que, como ha subrayado, no se ha informado sobre cuántas personas se verán afectadas ni en qué condiciones.

El portavoz ha fundamentado el recurso en dos cuestiones principales. En primer lugar, ha señalado la normativa europea, la unidad de frontera y la libre circulación, un aspecto sobre el que ha advertido de que el volumen de personas que podrían acceder a esta regularización puede suponer un "riesgo" para las políticas de coordinación de fronteras.

En este sentido, ha recordado que la propia Comisión Europea ha alertado sobre el impacto para el resto de países miembros.

Como segundo motivo, el consejero ha considerado que los procedimientos establecidos para acreditar los requisitos por parte de los solicitantes no ofrecen garantías de cumplimiento. Así, Fernández Carriedo ha criticado que no haya existido "ningún tipo de participación ni coordinación" que permitiera a las comunidades establecer cauces adecuados ante esta medida.

Frente a este modelo, ha puesto en valor el proceso de "integración ordenada" que se realiza en Castilla y León en los ámbitos social, cultural y laboral. Al respecto, ha recordado que la comunidad ha superado el "récord histórico" de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en un mes de marzo, con más de 101.000 personas, con un crecimiento superior a la media nacional.

Finalmente, Fernández Carriedo ha reiterado que "todo el mundo es bienvenido" siempre que acuda a trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad, pero ha rechazado un procedimiento de regularización "no ordenado".

El recurso será interpuesto en los próximos días una vez que los servicios jurídicos finalicen su redacción.