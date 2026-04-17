Dos detenidos por un presunto fraude de 3,3 millones de euros de fondos europeos destinados a fomentar el empleo

Archivo - Puerta de la sede en Madrid de la Fiscalía Europea (EPPO), en la calle Luis Cabrera, 9, a 13 de enero de 2025, en Madrid (España).Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Dos personas han sido detenidas en Madrid a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) por un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionados con fondos de la Unión Europea destinados a fomentar el empleo.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Europea con el apoyo de la Guardia Civil de Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ha indagado un presunto delito de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales, que se habría prolongado durante 15 años, según ha señalado la EPPO en un comunicado.

En este contexto, la Fiscalía Europea ha indicado que las pesquisas han apuntado a que "el sospechoso habría creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España".

Asimismo, "el sospechoso habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal, bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva", ha relatado la Fiscalía Europea.

En el marco de la operación, "se llevaron a cabo registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos tanto en las provincia de Zamora como de Salamanca", ha explicado la EPPO.

INTERVENIDAS CUENTAS CON MÁS DE 550.000 EUROS Y 40 INMUEBLES

Además, fueron intervenidas más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550.000 euros, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.

Uno de los detenidos este miércoles es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025, quien habría solicitado para tres asociaciones las mismas ayudas, que tenían por objeto fomentar el empleo e incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.

"Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratados con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora", ha explicado la EPPO.

Asimismo, la investigación ha resaltado que las subvenciones podrían haber sido obtenidas con el apoyo de la pareja del sospechoso, que ejerce funciones públicas, y que habría utilizado su cargo para facilitar el presunto entramado fraudulento.

Además, el comunicado ha indicado que se habrían destinado cantidades significativas de dinero a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de la bodega del sospechoso en una localidad de la provincia de Zamora.