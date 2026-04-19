Cortada la A-66 tras caer un pretil de la autovía a la carretera en Zamora

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La autovía A-66 Rías Bajas y la carretera Nacional 122 se encuentran cortadas al tráfico este domingo a las afueras de la ciudad de Zamora por la caída de un pretil de la autovía a la carretera nacional, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 14.00 horas en la confluencia de ambas vías, en la que existe un paso superior de la autovía sobre la carretera Nacional a la altura del barrio zamorano de Villagodio y no ha dejado heridos.

Tráfico sospecha que un vehículo que circulaba por la autovía en dirección Asturias, posiblemente un camión, ha colisionado con el pretil y eso ha hecho que un bloque de la estructura de hormigón cayera a la carretera Nacional 122.

El corte al tráfico de la N-122 en ambos sentidos se ha producido a la altura del kilómetro 454, mientras que el punto afectado de la A-66 se encuentra a la altura del kilómetro 272.

La Subdelegación del Gobierno ha indicado que en el lugar se encuentran los Bomberos de Zamora y se trata de despejar lo antes posible la carretera para reabrirla al tráfico y acondicionar la autovía en sentido Asturias para que pueda reabrirse con seguridad.