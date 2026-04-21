Un incendio causa importantes daños en las cocheras municipales de Burgos: un herido leve y varios vehículos calcinados

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Un incendio declarado sobre las 2.30 horas de la madrugada causó importantes daños en las cocheras municipales de Burgos, situada en la carretera Poza, con varios vehículos calcinados, un suceso que en el ámbito personal se ha saldado con un herido leve, concretamente un operario de unos 60 años que ha sido trasladado en ambulancia soporte vital básico al Hospital Universitario de la ciudad por inhalación de humo, según fuentes consistoriales.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía, efectivos de Bomberos y recursos de Emergencias Sanitarias -Sacyl-. Los servicios de emergencia han estado toda la noche en el lugar trabajando para extinguir el incendio.

A esta hora, se ha confirmado que los daños económicos “son muy cuantiosos”, ya que el incendio afecta a gran parte de las dependencias tras registrarse varias explosiones. El Servicio de Movilidad y Transporte está organizando el servicio con mínimos y desde las 5.30 horas han salido los primeros autobuses. Así, las líneas 7, 9, 10, 15 y 20 han quedado sin servicio.

Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa ha convocado a una reunión urgente con los portavoces de los grupos municipales y comparecerá ante los medios a las 9.30 horas en la sala de prensa del Ayuntamiento.