"La cultura es una puerta a la esperanza en la convulsión general en que se halla el mundo»

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El escritor leonés nacido en Zamora Tomás Sánchez Santiago, galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras, pidió ayer «que se cuide de la cultura», ya que «es una puerta a la esperanza» en el actual momento de «convulsión general en que se halla el mundo». «Creímos que la falacia del progreso nos iba a mejorar pero la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada por una altura moral», recalcó en su intervención en nombre de los premiados, de quienes destacó su «entrega».

Recalcó que «estos premios no son meros actos decorativos», y señaló que, «desde su origen, están vinculados a una actitud y un servicio». Asimismo, profundizó en la misión de la poesía, que consideró «el mayor espacio de responsabilidad y resistencia», y pidió a las numerosas autoridades presentes que «escuchen a los poetas» y «que se cuide la verdadera cultura».

A su juicio, es «a través de la cultura donde se ha de mantener encendida la luz necesaria de eso que llamamos lo humano». En ese sentido, consideró «las exclusiones, el miedo al otro por ser distinto, la exaltación ciega de lo propio por encima de lo demás o el menosprecio al pensamiento» como «amenazas que parecen regresar de nuevo a nuestra civilización en una exacerbación general».

Sánchez Santiago tuvo cálidas palabras para cada uno de sus compañeros galardonados en esta edición, a quienes agradeció haberse lanzado a «la travesura de pensar, o de imaginar», siempre con el empeño de «dedicar un pedazo de la vida a mejorar esta hermosa tierra nuestra para ser útiles a ella». Así, de Verónica Pascual Boé (Investigación Científica) aplaudió su labor «en el silencio absorto de los laboratorios» para crear «redes que unen la tecnología, la industria y la formación de jóvenes»; de la nadadora Laura López Valle (Deporte) alabó su labor «en la soledad de una piscina», donde el agua y el tiempo imponen su ley; del Nuevo Mester de Juglaría (Artes) recalcó que encarnan «la emoción del candor y el coraje del pueblo llano hecho música» y que nos ayudan a recordar que «provenimos de un lugar que siempre sabe a pan reciente»; del Ayuntamiento de Benavente (Tauromaquia), recalcó su «mantenimiento de rituales atávicos» como el Toro Enmaromado, que recuerdan simbólicamente que «solo mediante la solidaridad pueden vencerse las furiosas inclemencias de la vida»; respecto a Proyecto Hombre (Valores Humanos y Sociales), hizo hincapié en su «perseverancia» por sacar a flote a quienes «pudieron extraviarse en la oscuridad» y devolverles «justa dignidad a los desasistidos»; y a Germán Vega (Ciencias Sociales y Humanidades) le agradeció haber puesto «orden y exactitud» en los clásicos que «sobrevuelan el espesor de los siglos».

Castilla y León inició hoy con la entrega de los Premios Castilla y León de 2025, en su 42 edición, la celebración del Día de la Comunidad, que tendrá lugar este jueves, 23 de abril. Los" acordes de tradición y futuro" marcaron el inicio y final de una gala celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid en la que estuvo muy presente la niña salmantina María Caamaño, la ‘Princesa Guerrera Futbolera’, así como el incendio trágico en las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos y la conformación del futuro gobierno, tras las últimas elecciones.

La ceremonia, conducida por la ‘charra’ Soraya Lázaro y el zamorano Sergio Martín Herrera, comenzó con la canción ‘Pensando en ti’, que interpretaron la vallisoletana Cristina Llorente y la salmantina Guadalupe Lancho con el vallisoletano Raúl Olivar a la guitarra, quien introdujo una serie de arreglos en la pieza para este acto institucional, que volvió a reunir a más de un millar de asistentes en representación de la sociedad de la Comunidad.

Un emotivo video dedicado a María Caamaño, la Princesa Guerrera Futbolera que fue galardonada en la anterior edición con el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024, arrancó en la Sala Sinfónica la ovación de la jornada, con el auditorio en pie dedicándole un caluroso aplauso

Como es habitual el presidente en funciones de la Junta subió al escenario para entregar los reconocimientos a Verónica Pascual Boé (Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica e Innovación), Nuevo Mester de Juglaría (Artes), representado por Fernando Ortiz, Tomás Sánchez Santiago (Letras), Germán Vega (Ciencias Sociales y Humanidades), Laura López Valle (Deporte), Manuel Muiños, presidente de Proyecto Hombre Castilla y León (Valores Humanos y Sociales) y al Ayuntamiento de Benavente (Tauromaquia), representado por su alcaldesa, Beatriz Asensio.

En nombre de todos ellos, de quienes ensalzó su “entrega”, el escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago, galardonado con el Premio de las Letras, pidió “que se cuide de la cultura”, ya que “es una puerta a la esperanza” en el actual momento de “convulsión general en que se halla el mundo”. “Creímos que la falacia del progreso nos iba a mejorar pero la altura tecnológica del siglo XX no vino acompasada por una altura moral”, recalcó. El autor de ‘Años de mayor cuantía’ (novela merecedora del Premio de la Crítica de Castilla y León) subrayó que “estos premios no son meros actos decorativos”, y señaló que, “desde su origen, están vinculados a una actitud y un servicio”.

En el acto, el presidente en funciones de la Junta aprovechó para convocar a las fuerzas políticas y sociales de la Comunidad a impulsar un “gran esfuerzo de concordia” que permita hacer de Castilla y León un lugar donde “soñar y crear”, “trabajar y sentir”, “gozar y sufrir” y crecer como personas. “Hemos dado pasos de gigante y nuestros objetivos deben ser igual de ambiciosos”, dijo.

Alfonso Fernández Mañueco, que clausuró la entrega de los Premios con palabras de elogio para todos los galardonados, pronunció un discurso institucional ligado a unos tiempos políticos “muy complejos” y “claramente tensos” en los que lamentó todo se reduce a “ruido, frases vacías o gestos intrascendentes”, y frente a lo que propuso "el entendimiento y la fraternidad" para lograr "un futuro que nos ilusione".

A continuación la música volvió a cobrar protagonismo para poner el broche de oro final. El grupo Nuevo Mester de Juglaría, galardonado por sus 57 años de trayectoria, interpretó dos temas de su nutrido repertorio: ‘El Duero’," un homenaje a Luis López Álvarez y a los viejos maestros que enseñaban los ríos sin mas tablets que su buena voluntad", y ‘Jota de la Cruzada’, que reconoció a un referente como el maestro Agapito Marazuela.

Nutrida representación

A la gala de entrega de los Premios acudieron los miembros en funciones de todo el Ejecutivo autonómico, así como una amplia representación de los nuevos procuradores de las Cortes, que tomaron posesión justo hace una semana, entre ellos los portavoces de los grupos parlamentarios del PP, Leticia García; PSOE, Carlos Martínez; y Vox, Carlos Pollán. También acudió el presidente de las Cortes, Francisco Vázquez.

Junto a ellos, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen; los alcaldes de Valladolid y Salamanca, Jesús Julio Carnero y Carlos García Carbayo; los presidentes de las diputaciones provinciales, entre los que figuraba la también presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FEMP) y presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

Además, se dejaron ver el presidente del Consejo del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia; del Consultivo, Agustín. S. de Vega; del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero; y el procurador del Común, Tomás Quintana. También los expresidentes de la Junta Demetrio Madrid y Juan José Lucas, así como expresidentes de las Cortes.

Igualmente, estuvieron presentes los secretarios generales de UGT y CCOO, Óscar Lobo y Ana Fernández, respectivamente, así como el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo.