Un incendio calcina la mitad de la flota de buses de Burgos

Un bombero sofica el incendio en las cocheras municipales de Burgos, que ha perdido más de la mitad de la flota.Santi Otero

Publicado por Mariluz Martínez Burgos Creado: Actualizado:

Más de la mitad de la flota de autobuses municipales de Burgos, en concreto 39 de los 75 autobuses que la componen, se vieron afectados esta madrugada por el «voraz» incendio en las cocheras municipales ubicadas en la carretera de Poza. La alcaldesa de la capital, Cristina Ayala, aseguró que «todavía es pronto» para determinar «tanto las causas como el momento en el que se produce el incendio».

«La afección es absoluta en las cocheras y en el taller», informó, al tiempo que apuntó que las oficinas han logrado «salir indemnes». El Servicio Municipal de Autobuses funciona hoy como una jornada con servicios mínimos y precisó que «solo han podido salir un total de 31 autobuses». «Va a suponer importantes afecciones al servicio público» con salidas de menos autobuses y menor frecuencia por lo que pidió «paciencia» a los burgaleses. De hecho, insistió en que el objetivo es «conseguir más autobuses para poder prestar un mayor servicio a los ciudadanos».

Así, Ayala relató que contactó con otros ayuntamientos y con la Junta de Castilla y León, y precisó que habló con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien le ha asegurado que no tiene «ningún autobús disponible», al igual que el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, quien le trasladó que tampoco dispone de vehículos del servicio Buscyl pero que ha puesto al Ayuntamiento en contacto con la Federación Regional de Autobuses.

Ayala también relató que habló con la alcaldesa de Santander quien se ha comprometido a «mirar las posibilidades que pudieran estar abiertas», además de que se mantendrán conversaciones con alcaldes de las provincias de alrededor «para ver si en algún caso pudieran tener autobuses disponibles», confió.

La alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, reconoció hoy que este grave suceso es «una prioridad» para el Ayuntamiento y que se encuentra «entre el Top3 de las prioridades del Ayuntamiento». Si bien valoró que «afortunadamente» no haya que lamentar ninguna desgracia personal y aplaudió al «comportamiento heroico» del conductor del autobús que se encontraba en ese momento en el interior de las instalaciones que «ha sacado dos autobuses en el momento del incendio poniendo en riesgo su vida». Tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) por inhalación de humo con pronóstico leve.

Así, detalló que en el momento del incendio seis personas (tres de la limpieza, un conductor, un oficial de mantenimiento y un guardia jurado de seguridad) se encontraban dentro de la nave, que ha quedado en tan mal estado que no se plantean su reconstrucción dada su afección y también porque el PGOU ya contempla que a futuro las cocheras municipales se trasladarían a una parcela del polígono industrial de Villalonquéjar.

39 vehículos calcinados

La alcaldesa, acompañada del responsable de Bomberos, Miguel Ángel Extremo; del de la Policía Local, Félix Ángel García; y del concejal de Movilidad y Transportes, César Barriada, explicó que de los 39 vehículos calcinados, 27 son de gas natural comprimido (GNC), 17 de ellos eran articulados, 18 cortos y cuatro minibuses. Del total, añadió, 21 eran de renting y 18 de titularidad municipal.

De los 58 autobuses que conectan la ciudad hoy salieron a la calle tan solo 31. De momento, Ayala indicó que hay seis líneas que no prestan servicio hoy y avanzó que tampoco lo harán mañana. Se trata de las líneas 7 (Barrio El Pilar-UBU-Vista Alegre), 9 (plaza España-Parque Europa-Residencia Cortes), 10 (Gran Teatro-Derechos Humanos), 15 (Soportales de Antón-Centro Histórico), 20 (plaza España-Fuentes Blancas) y 23 (plaza España-estación de tren Rosa Manzano).

La línea 1 (avenida del Arlanzón-Gamonal) funciona «prácticamente con normalidad», informó la primer edil de la ciudad, mientras que en el resto las frecuencias se han visto afectadas y los autobuses tardan «el doble» en llegar a las paradas, ya que se pasa de 40 minutos en lugar de 20 y una hora en vez de media.

«Vamos a indagar sobre cuáles han sido las causas del incendio. Se trabajará para ello», afirmó Ayala. Al mismo tiempo, quiso poner en valor el «muy buen funcionamiento» del Servicio de Autobuses Urbanos que en los últimos dos años «ha multiplicado el número de usuarios» contabilizándose un total de 16 millones de viajeros al año.

«Supone una merma municipal importante», advirtió la alcaldesa, ya que «nos ha sobrevenido un problema para la ciudad, para el servicio público que compromete económicamente el desarrollo de la ciudad» si bien reiteró que «el objetivo es conseguir autobuses para que se puedan ir incorporando». Ayala reconoció que es «difícil» de cuantificar porque no todos los buses estaban igual si bien estimó que cada autobús nuevo tiene un precio que ronda los 600.000 euros por lo que las pérdidas son de 23,5 millones.