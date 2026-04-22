La Junta refuerza el operativo de prevención y extinción de incendios para 2026 y 2027 con 15 millones de euros

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La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) recibirá 15 millones de euros para financiar la prestación de servicios del operativo de prevención y extinción de incendios forestales durante los años 2026 y 2027, según aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta.

La cuantía se distribuirá en cinco millones de euros en 2026 y diez millones en 2027, con el objetivo de garantizar el funcionamiento y la mejora continua del operativo autonómico mediante la incorporación de nuevos medios gestionados por la empresa pública, informa Ical.

La aportación se destina a la gestión de recursos clave en la lucha contra incendios, como los retenes de maquinaria pesada -especialmente equipos de buldócer- y al refuerzo del personal de tierra mediante cisternas o autobombas nodriza.

En el caso de los equipos de buldócer, el operativo Infocal contará durante todo el año con 20 unidades compuestas, al menos, por una máquina, una góndola, un vehículo señalizador y el personal necesario. Estos equipos permitirán desarrollar labores preventivas en el medio forestal, como la apertura y mantenimiento de cortafuegos, la mejora de pistas de acceso o el apoyo a trabajos selvícolas.

Durante la época de peligro alto de incendios, comprendida al menos entre el 12 de junio y el 12 de octubre, 19 de estos equipos incorporarán una segunda máquina, lo que elevará a 39 el número total de buldócer disponibles para tareas de extinción. Todos ellos dispondrán de equipos de protección individual, formación específica y sistemas de localización para intervenir con seguridad.

El uso de esta maquinaria resulta clave en intervenciones directas sobre incendios forestales, al permitir la apertura de líneas de defensa mediante la eliminación de vegetación y combustible, creando barreras que frenan o redirigen el avance del fuego, incluso en terrenos complejos.

Por otro lado, el operativo contará al menos con dos vehículos nodriza adicionales, con capacidad igual o superior a 25.000 litros, que se encargarán del transporte de grandes volúmenes de agua para abastecer a las autobombas en los puntos que determine la Administración.

Estos vehículos estarán disponibles durante al menos cuatro meses coincidiendo con la época de mayor riesgo y desempeñarán un papel esencial en la logística de extinción, especialmente en zonas con dificultades de acceso al agua o para garantizar la continuidad del suministro a los equipos que actúan sobre el terreno.

Con esta inversión, la Comunidad refuerza los medios materiales del operativo Infocal para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante incendios forestales en Castilla y León.