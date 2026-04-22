Un icono arquitectónico de León protagoniza la nueva edición limitada de los tarros de Nutella

El interior del Museo de Arte Contemporáneo de León, en una imagen de archivo.DANIEL

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

Nutella ha lanzado una nueva edición limitada de tarros con ilustraciones inspirados en paisajes o edificios emblemáticos de las 17 comunidades autónomas españolas y que en el caso de Castilla y León ha elegido el Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de León.

La marca del grupo Ferrero ha presentado una nueva edición de su campaña 'Buenos días con Nutella', en la que "pone el foco en el desayuno como uno de los momentos más especiales del día, ligado a nuestras costumbres y a nuestro entorno".

En esta iniciativa, la firma ha lanzado una colección de 17 tarros de edición limitada en su formato de 750 gramos, cada uno inspirado en un lugar emblemático de una comunidad autónoma, con lo que "recorre el país de norte a sur poniendo en valor la diversidad de su territorio, desde espacios naturales únicos hasta rincones icónicos de nuestras ciudades".

En esta edición, "el diseño se convierte en el gran protagonista. Los tarros se reinventan con una estética contemporánea, vibrante y llena de matices, donde el color actúa como hilo conductor", con el uso de "un lenguaje visual inspirado en el arte".

En el caso de Castilla y León, la marca rinde homenaje a la ciudad de León con el Museo de Arte Contemporáneo como "símbolo icónico, capturando su carácter innovador, su singular presencia arquitectónica y su valor como emblema cultural y artístico del territorio".