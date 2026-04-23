Muere un tercer paciente de oncología tras cinco meses en la UCI de Burgos por recibir una sobredosis de quimioterapia

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El tercero de los pacientes de oncología del Hospital de Burgos que recibió un tratamiento erróneo para su enfermedad ha muerto tras permanecer cinco meses en la UCI. Así lo confirman este jueves desde el hospital y también la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, que califica los hechos como "un escándalo".

Todo comenzó durante el periodo navideño, cuando un error en la preparación de un fármaco afectó de manera directa a cinco pacientes. Dos de ellos acabaron muriendo, mientras el resto se veían afectados de diferente manera. Otros dos pudieron ser ingresados en planta pero el tercero tuvo que entrar en la UCI del propio hospital de Burgos, donde ha permanecido cinco meses luchando por su vida.

Flores explica que ha mantenido contacto con la familia durante todo este tiempo y enfatiza que estas muertes "no son un error". Argumenta que este paciente "no ha muerto porque tuviera un cáncer, no ha sido un error, ha muerto por una negligencia grave".

"Son homicidios imprudentes" La presidenta de la asociación nacional es tajante: "No admitimos excusas, el abogado que lleva el caso, Santiago Diez, tomará las medidas tras la primera la autopsia que realizará hoy para catalogar este suceso como homicidio imprudente", asegura la asociación del Defensor del Paciente.

Su presidenta confiesa que les llama la atención que las autoridades políticas y sanitarias no hayan tenido la "vergüenza" de pedir perdón o "de arrimarse a las familias para dar consuelo, ¡que no haya dimitido nadie! aquí no ha pasado nada", enfatiza.

Desde que se conocieron las muertes de estos pacientes el HUBU, en un ejercicio de transparencia, convocaba una rueda de prensa en la que explicaba la situación y los motivos. Exponían que había sido un error humano registrado en el "número de la disolución" de los viales que se había de administrar a los pacientes oncológicos, tal y como reconocía el director gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón.

Esta preparación incorrecta de la medicación llevaba al fallecimiento de dos pacientes en diciembre y de un tercero este mismo jueves. La causa fue un "error en la ficha de elaboración de la medicación que multiplicaba por seis" la pauta del tratamiento, reconocían desde el hospital.

El Servicio de Oncología tuvo conocimiento de lo ocurrido después de que unos pacientes "acudieran al servicio de Urgencias con una sintomatología compatible con un exceso de toxicidad". Todo ello antes de que se percataran en el servicio de esa "toxicidad inesperada". Los pacientes llegaron ese día al servicio de Urgencias con síntomas "hematológicos".

Tras el incidente, el HUBU inició una investigación en la que se repasó todo el proceso de los tratamientos oncológicos desde el principio, que es la preparación por parte de los facultativos de oncología, donde se pautan las dosis correspondientes a cada enfermo.

Sin embargo, para Flores, esto no es suficiente: "Nadie ha pedido perdón a estas familias, no ha habido dimisiones y se deberían tomar medidas muy serias", lamenta.

Muertes en manos de la justicia

El Tribunal de Instancia número 1 de Burgos acordaba incoar diligencias previas para investigar la muerte en diciembre de 2025 de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) derivada de la sobredosificación de un tratamiento de quimioterapia que también dejó secuelas graves a otros tres pacientes, uno de ellos fallecido este jueves.

La denuncia interpuesta al respecto por el Defensor del Paciente acabó siendo asumida por la Fiscalía, que puso el caso en conocimiento del tribunal. El tribunal, a la vista de las pruebas, decidía abrir el correspondiente procedimiento, según confirmaba el propio Defensor del Paciente en un comunicado.

Ahora habrá que esperar a la autopsia del tercer paciente fallecido para conocer si tanto la familia como la asociación que preside Flores, emprenden acciones legales en la misma línea.