Las obras en varios túneles de la A-6 provocarán cortes de tráfico en las provincias de León y Lugo
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407,0 y 464,5 de la autovía A-6 en la provincia de León (Trabadelo, La Escrita y Villafranca) y en Lugo (Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita).
La actuación cuenta con una inversión global de 24,7 millones de euros (IVA incluido), de los cuales 18,3, proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; partida en la que se incluye la modernización del túnel de Montefurado en la N-120 y el resto se destina a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.
En esta ocasión, se van a realizar trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de drenaje de vertidos tóxicos y de la red de protección contra incendios en el túnel de Piedrafita Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles se producirán las siguientes afecciones al tráfico: corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los kilómetros 431,2 y 432,2, desde las ocho de la mañana del lunes 27 de abril hasta las ocho horas del lunes 11 de mayo.
También se llevará a cabo un corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los kilómetros 431,2 y 432,2 desde las ocho horas del lunes 11 de mayo hasta las ocho del lunes 25 de mayo. En ambos casos, se habilitará un desvío alternativo por la N-6, que incluye la travesía de Pedrafita do Cebreiro y que estará convenientemente señalizado.