Las obras en varios túneles de la A-6 provocarán cortes de tráfico en las provincias de León y Lugo

Desvío de vehículos de la A-6 a la Nacional VI, en la subida del puerto de Piedrafita, en una imagen de archivo. DL

Publicado por Ical Lugo Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita, entre los kilómetros 407,0 y 464,5 de la autovía A-6 en la provincia de León (Trabadelo, La Escrita y Villafranca) y en Lugo (Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita).

La mejora de sistemas antincendios provocará cortes de tráfico durante el próximo mes.MINISTERIO DE TRANSPORTES

La actuación cuenta con una inversión global de 24,7 millones de euros (IVA incluido), de los cuales 18,3, proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; partida en la que se incluye la modernización del túnel de Montefurado en la N-120 y el resto se destina a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.

En esta ocasión, se van a realizar trabajos de adecuación y renovación de los sistemas de drenaje de vertidos tóxicos y de la red de protección contra incendios en el túnel de Piedrafita Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios durante la realización de estos trabajos de modernización de las instalaciones de los túneles se producirán las siguientes afecciones al tráfico: corte de la calzada izquierda (sentido Madrid) de la A-6 entre los kilómetros 431,2 y 432,2, desde las ocho de la mañana del lunes 27 de abril hasta las ocho horas del lunes 11 de mayo.

También se llevará a cabo un corte de la calzada derecha (sentido A Coruña) de la A-6 entre los kilómetros 431,2 y 432,2 desde las ocho horas del lunes 11 de mayo hasta las ocho del lunes 25 de mayo. En ambos casos, se habilitará un desvío alternativo por la N-6, que incluye la travesía de Pedrafita do Cebreiro y que estará convenientemente señalizado.